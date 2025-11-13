Der Umsturz eines weiteren Lastwagens behindert den Verkehr auf der AP-7 bei Torremolinos

Rossel Aparicio Málaga Donnerstag, 13. November 2025 Teilen

Der Fahrer eines Lastwagens wurde verletzt, als sich sein Fahrzeug am Donnerstag, den 13. November, an der Zufahrt der A-7 zur AP-7 in Torremolinos überschlug. Der Unfall, der sich gegen 5.10 Uhr ereignete, führte auf der AP-7 zu mindestens zwei Kilometern Stau von Kilometer 228 bis 226,5, von wo aus das verunglückte Fahrzeug zu sehen ist, aufgrund des «Gaffer-Effekts».

Der verletzte 39-jährige Fahrer wurde ins Hospital Clínico gebracht, wie die andalusische Notfallagentur (EMA) der SUR mitteilte. Die Guardia Civil de Tráfico und der Rettungsdienst wurden zum Unfallort geschickt, und der Verletzte wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht.

In den letzten Tagen wurden auf den Straßen von Málaga mehrere Unfälle mit Lastkraftwagen gemeldet. Am Mittwoch saßen Hunderte von Fahrern auf der A-7 zwischen Málaga und Rincón de la Victoria fest, weil ein anderer Lkw im Bereich des Tunnels Cerrado de Calderón liegen geblieben war.

Am Dienstag legte die Panne eines Autotransporters mit Anhänger in den frühen Morgenstunden auch die A-7 bei Rincón lahm, so dass Hunderte von Autofahrern festsaßen, was zeitgleich mit dem Arbeitsweg und dem Zugang zu den Bildungszentren geschah. Und am Dienstagnachmittag verursachte ein weiterer umgekippter Lastwagen auf der AP-7 ebenfalls einen kilometerlangen Stau in Richtung Málaga . Nach Angaben des Verkehrsmanagementzentrums erstreckte sich der Stau über sechs Kilometer.

Reichweite auf der MA-20

Vergrößern Der Unfall auf der MA-20 wurde am Donnerstag etwa 200 Meter vor dem Tunnel von Carlos Haya aufgenommen. Tráfico

Auf der MA-20 in Málaga hingegen führte ein Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen 200 Meter vor Carlos-Haya-Unterführung in den frühen Morgenstunden zu Verkehrsbehinderungen in diesem Gebiet in Richtung Cádiz. Der Vorfall, der sich gegen 7.40 Uhr ereignete, verursachte bis zu zwei Kilometer Stau. Die Guardia Civil de Tráfico wurde ebenfalls zur Unfallstelle gerufen.