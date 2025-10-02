Die Familien der beiden Männer aus Málaga, die mit der Gaza-Flottille segelten: «Wir wissen nichts über sie»

Cristina Pinto Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Am 2. Oktober gegen 2.30 Uhr morgens verloren Familienmitglieder die Verbindung zu Rafa Borrego, dem 30-jährigen Aktivisten aus Mijas, der auf der «Jeannot III» der Global Sumud Flotilla unterwegs ist, einem der Boote, die mit humanitärer Hilfe in Richtung Gazastreifen unterwegs waren. Dasselbe geschah mit dem anderen aus Málaga stammenden Mitglied der Flottille, dem 71-jährigen Manolo García, der auf dem Schiff «Sirius» mitfährt, auf dem auch die ehemalige Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, unterwegs ist, und der in einem Video erklärt hat, dass sie «unrechtmäßig festgenommen» worden seien.

Die beiden Schiffe, auf denen die Malagueños unterwegs waren, wurden von den israelischen Streitkräften abgefangen, und ihre Familien sind, wie sie gegenüber dieser Zeitung zugeben, besorgt. «Wir wissen nichts über sie», erklären sowohl der gleichnamige Sohn von Manolo García als auch der Bruder von Rafael Borrego, Adrián. «Ich habe mich an die spanische Botschaft in Israel gewandt, und sie haben mir gesagt, dass sie auf alles vorbereitet sind. Sie schickten mir ein Kommuniqué, in dem stand, dass der Konsul bereits vor Ort ist, aber wir haben auch keine Bestätigung. Leider wissen wir nichts», bedauert Adrián Borrego.

«Es handelt sich nicht um eine Rückführung, sondern um eine Entführung auf hoher See und eine Zwangsabschiebung. Wir wissen nicht, wie lange die Inhaftierung dauern wird oder wie sie behandelt werden, denn wenn wir Israel vertrauen müssen... Aber gut, angesichts der Besorgnis sind wir in der Familie sehr stolz auf meinen Vater, weil er sich seit vielen Jahren für dieses Thema einsetzt», betont Manuel, der Sohn von Manolo García, der sich auch an anderen Aktionen wie der Unterstützung Griechenlands bei der Bewältigung der Migrationskrise beteiligt hat.

Nach Angaben seines Sohnes hatte Manolo García am Dienstag bei einem der Versuche, an Bord zu kommen, die Verbindung verloren, als er sich seines Telefons und Computers entledigte. Aber gestern erhielten sie eine Nachricht von ihm auf dem Telefon eines Besatzungsmitglieds: «Er sagte mir, dass er dachte, dass dies die einzige Nachricht sei, die er vor dem Anbordgehen schreiben könne. Wir sind besorgt und empört zugleich, weil ich nicht weiß, wie sie behandelt werden», bekräftigte Manuel García.

«Wir müssen aufhören, uns von unseren Emotionen überwältigen zu lassen, und in der Lage sein, unsere Regierung zu mobilisieren, um sie zu befreien. Ich glaube nicht, dass Israel den Tod eines Europäers zulassen wird. Wir hoffen nur, dass ihm nichts passiert, aber es sind bange Stunden, weil wir wissen, dass er dort als Geisel festgehalten wird», sagt Adrián Borrego, der Bruder von Rafael, der bestätigt, dass er heute Abend an der Demonstration teilnehmen wird, die in Málaga in der Calle Alcazabilla um 19 Uhr aus Protest gegen den Angriff auf die Flottille stattfindet.