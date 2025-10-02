Die Küstenautobahn von Málaga geht in den Wintertarif mit niedrigeren Preisen über

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Die Autobahn der Costa del Sol geht in den Wintertarif über, der - mit einer Unterbrechung zu Ostern - fast durchgehend acht Monate lang gelten wird. Von gestern, 1. Oktober, bis Juni 2026 wird die AP-7 ihre Mautgebühren um fast 40 % gegenüber der Hochsaison (die im Wesentlichen mit den Sommermonaten zusammenfällt und gerade zu Ende gegangen ist) senken.

Die Konzessionsgesellschaft Ausol hat für die Nebensaison einen Preis von 5,5 Euro für die am meisten nachgefragte Strecke zwischen Málaga und Marbella (Mautstelle Calahonda) festgesetzt mit einer Gesamtlänge von 50 km. Dies entspricht einer Ermäßigung von 38 % im Vergleich zu den Vormonaten, in denen der Preis 8,90 Euro pro Strecke betrug.

Ebenso wird die Nutzung dieser Straße in ihrer gesamten Ausdehnung von Málaga bis Guadiaro (105 km) nun 11,6 Euro kosten, also 38,5 % weniger.

Die Tarife werden durch die königlichen Dekrete RD 436/1996 und RD 1099/1999 der spanischen Regierung geregelt, die die administrativen Zugeständnisse für beide Bereiche festlegen. Gemäß diesen Verordnungen gilt der hohe Tarif für die Monate Juni bis September sowie für die 17 Tage vom Freitag vor Beginn der Osterwoche bis zum Sonntag nach Ostern (jeweils einschließlich).

Juan Marchini, Generaldirektor von Ausol, weist darauf hin, dass regelmäßige Nutzer, die die Bedingungen für eine häufige Nutzung dieser Straße erfüllen, weder im Sommer noch zu Ostern den hohen Tarif zahlen müssen, sondern das ganze Jahr über die günstigere feste Maut erhalten. Darüber hinaus haben diese Fahrer bei wiederholter Nutzung der AP-7 Anspruch auf einen zusätzlichen Rabatt von bis zu 50 %.

«Um diese Rabatte zu erhalten, muss man sich nirgendwo registrieren, sondern sie werden automatisch angewendet, wenn die Bedingungen der Regelmäßigkeit und Häufigkeit erfüllt sind. Und solange nur eine Zahlungsmethode verwendet wird, wie z.B. dieselbe Kredit- oder Debitkarte oder über Via-T».

Das Via-T-System erfreut sich bei den regelmäßigen Nutzern der Costa del Sol immer größerer Beliebtheit, da es den Nutzern ermöglicht, die Mautstelle zu passieren, ohne das Fahrzeug anhalten zu müssen und ohne auf die Bezahlung zu warten, was Zeit und Geld spart.