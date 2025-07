Im August findet in Estepona wieder der Schinkenwettbewerb statt

Emma Pérez-Romera Estepona Donnerstag, 24. Juli 2025 | Actualizado 11:07h. Compartir

Die zehnte Ausgabe des Schinkenschneiderwettbewerbs 'Ciudad de Estepona' wird vom 8. bis 17. August auf den Paseo Marítimo von Estepona ausgetragen. Nach den Worten von Bürgermeister García Urbano ist es «eine der großen Veranstaltungen der Stadt, die mit großem Anspruch und dem Wunsch nach Kontinuität begann und im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Besucher zählte».

Diese Veranstaltung, die von der andalusischen Regierung als Event von touristischem Interesse eingestuft wurde, «begann als Traum mit dem Ziel, Menschen nach Estepona zu locken, und jetzt feiern wir schon die zehnte Ausgabe», erklärte José María Tellez 'Popi', Schöpfer und Organisator. «Wir haben es geschafft mit dem Schinken, einer der besten spanischen Delikatessen, Touristen anzuziehen. Hier können sie nicht nur diese Köstlichkeit probieren, sondern auch die beste Musik am Meer genießen».

Der Flamenco-Sänger Kiki Morente, der am 15. August im Rahmen der kostenlosen Aktivitäten auftreten wird, sagte während der Präsentation des Festes, dass er «sich sehr freut, an dieser Veranstaltung, die Gastronomie und Musik vereint, teilnehmen zu können».

Neben Morente werden Joana Jiménez, La Húngara sowie die Bands No me pises que llevo chanclas und Mojínos Escozíos auftreten, es wird ein Triana-Tribute-Konzert geben und für das junge Publikum wird ein Konzert von Álvaro García geboten», so Popi.