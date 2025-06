Bürger sammeln in Estepona Unterschriften gegen Umwandlung des ehemaligen Tourismusbüros in eine Jugendherberge

Das ehemaliges städtisches Fremdenverkehrsamt von Estepona in der Calle Torre Almenara, ganz in der Nähe des Hafens.

Emma Pérez-Romera Estepona Freitag, 27. Juni 2025

Die Einwohner von Estepona aus den Siedlungen im Hafengebiet haben eine Unterschriftenaktion gestartet, um zu verhindern, dass das Rathaus das Gelände des ehemaligen städtischen Fremdenverkehrsbüros als Jugendherberge nutzt. Die Stadt Estepona plant dies bereits seit dem Jahr 2018, als ein erstes Projekt zur Umwandlung des Gebäudes erstellt wurde, das eine Jugendherberge mit 122 Unterkunftsplätzen vorsah sowie eine private Verwaltung derselben durch eine Konzessionsgesellschaft für 25 Jahre.

«Wir alle wohnen in unmittelbarer Nähe dieses Grundstücks, es wird viel Bewegung in ein bereits saturiertes Gebiet bringen, in dem es an Dienstleistungen mangelt. Am Hafen treffen sich bereits jetzt die Jugendlichen zum Trinken, mit der Jugendherberge wird es noch mehr Uannehmlichkeiten geben», sagte Rosa Fernández Leñero, die Sprecherin der Anwohner

Die Coronavirus-Pandemie brachte das Projekt zum Stillstand, aber 2024 nahm der Stadtrat es wieder auf, «ohne auf unser erstes Schreiben vom 11. April 2019 zu reagieren», dem damals fast 500 Unterschriften gegen das Projekt beigefügt wurden, weil es auch «die Wohnqualität des Gebiets nicht nur wegen des Lärms, sondern auch wegen der städtischen Ästhetik, des Verlusts von Grünflächen, des Verlusts des emblematischen Gebäudes und des Verlusts der Offenheit zum Meer» verschlechtern wird.

Ein zweites Schreiben wurde am 27. Mai dieses Jahres vorgelegt, in dem erneut gefordert wird, «die Grünzone zu erhalten und das Fremdenverkehrsbüro zu sanieren und ein modernes Touristenbüro daraus zu machen mit Kartenverkauf für Veranstaltungen und Ausflüge und einem kleinen Café und dafür die Jugendherberge an einen anderen Ort zu verlegen».