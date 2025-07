Das Rathaus von Estepona möchte drei private Parkplätze in das Ein-Euro-Tages-Parkplatznetz aufnehmen

Emma Pérez-Romera Estepona Mittwoch, 9. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 12:43h. Compartir

In Estepona soll es demnächst meht günstige Parkplätze geben. Der Bürgermeister von Estepona, García Urbano, hat Folgendes in den sozialen Netzwerken des Rathauses angekündigt: «Wir arbeiten an einem neuen Projekt, das darin besteht, den Betreibern der drei privaten Parkplätze in Estepona ein Angebot zu unterbreiten, sie für einen Euro pro Tag und zwei Euro pro Nacht in das Netz der Parkplätze einzubinden».

So bestätigt die Stadtverwalung, dass es den drei Unternehmen, die derzeit im Rotationssystem für die Bewirtschaftung dieser Parkplätze zuständig sind, einen Vorschlag zum Erwerb der von ihnen der Stadt angebotenen Parkplätze unterbreitet hat. Es handelt sich um die Parkplätze Zapallito und Inmecam in der Avenida de España und La Viña in der Calle Melilla.

«Sollten die Unternehmen interessiert sein, würden die städtischen Techniker und die Konzessionäre eine objektive Bewertung unter Berücksichtigung des Marktpreises und des verbleibenden Konzessionszeitraums für jedes der Unternehmen erstellen», heißt es aus der Stadtverwaltung. «Alle Parkplätze, die nicht in Privatbesitz sind, würden öffentlich verwaltet werden, wenn die Verwaltungsgesellschaften dies wünschen.

Diese Quellen haben der Zeitung SUR versichert, dass es im Moment «keine Fristen gibt, der Vorschlag wurde gemacht, es gab Kontakte mit ihnen und wir warten darauf, uns mit ihnen zusammenzusetzen, um die Bedingungen zu sehen, um zu sehen, ob sie an dem Vorschlag des Rathauses interessiert sind».

Wie bei den vier bereits bestehenden Parkhäusern mit diesem System und den beiden neuen, die gebaut werden und ebenfalls in dieses Projekt einbezogen werden, würde der Betrieb der Parkplätze ausschließlich durch eine gemeinnützige Organisation erfolgen, die die Integration benachteiligter oder gefährdeter Gruppen in den Arbeitsmarkt fördert, in diesem Fall die APRONA-Stiftung.

Durch den Betrieb dieser vier Parkplätze an der Plaza Antonia Guerrero, dem Leichtathletikstadion, der Plaza del Ajedrez und dem neuen Rathaus hat die Stadt nicht nur mehr als 2.000 Parkplätze zur Verfügung, sondern auch eine Tür zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen geöffnet.

Durch die Stiftung APRONA wurden 37 Arbeitsverträge geschlossen, von denen 33 für Menschen mit einer Behinderung bestimmt waren, wodurch ein Beitrag zur sozialen und beruflichen Integration benachteiligter und gefährdeter Gruppen geleistet wurde.

Zwei neue städtische Parkhäuser, die sich derzeit im Bau befinden, werden in dieses Netz von Parkplätzen zum Preis von einem Euro pro Tag aufgenommen: das Parkhaus Bulevar Central in der Avenida Juan Carlos I und das Parkhaus an der Plaza de la Iglesia del Carmen mit 300 und 322 Plätzen.

Darüber hinaus plant die Stadtverwaltung den Bau einer weiteren Anlage im Stadtteil La Lobilla, für die das Projekt bereits in Auftrag gegeben wurde.