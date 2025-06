Die Metamorphose, die Estepona zu einer Referenz an der Costa del Sol gemacht hat

Antonio M. Romero Estepona Freitag, 20. Juni 2025 Compartir

Ein fußgängerfreundliches Stadtzentrum mit Verkehrsbeschränkungen auf einer Länge von mehr als 19 Kilometern; neue soziale, kulturelle, sportliche und Gesundheitseinrichtungen; ein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und Energieeffizienz; die Wiederherstellung historischer Gebäude oder die Eröffnung der Promenade anstelle der alten Nationalstraße N-340 sind einige der Projekte, die in den letzten Jahren in Estepona in einem Prozess der Transformation und Modernisierung verwirklicht wurden. Diese Metamorphose wurde vom aktuellen Bürgermeister José María García Urbano (PP) seit seinem Einzug in den Stadtrat im Jahr 2011 vorangetrieben und hat die Gemeinde zu einem der Referenzpunkte an der Costa del Sol gemacht.

Die letzte dieser Errungenschaften war die Sanierung der kommunalen Kassen mit der Tilgung der Schulden durch eine Wirtschaftspolitik der Sparsamkeit und Effizienz, die Hand in Hand ging mit der Verstärkung von Investitionen zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürger in einem Verwaltungsmodell, das Modernität mit der Erhaltung von Traditionen und der Förderung von Kultur und Sport verbunden hat.

Zu diesen Investitionen gehören Projekte wie der Plan zur Verschönerung des Stadtzentrums von Estepona mit der Erneuerung von Dienstleistungsinfrastrukturen, Pflasterung und Begrünung mit einheimischen Arten und Blumenschmuck. Dazu wurden an 130 Straßen und Plätzen mit einer Fläche von 70.000 Quadratmetern Tausende von Bäumen gepflanzt, die der Stadt den Beinamen «Der Garten der Costa del Sol» eingebracht haben. In diesem Zusammenhang wurde auch der Orchideenpark angelegt, der mit seinen 3.000 Pflanzenarten, von denen die Hälfte Orchideen sind, zu einer internationalen Referenz auf dem Gebiet der Botanik geworden ist und in dessen Außenbereich sich eine grüne Lunge von 15.000 Quadratmetern befindet.

Öffnung zum Meer

In den letzten Jahren hat sich die Stadt mit dem Bau eines Fußgängerboulevards, der die Avenida de España auf einer Länge von fast zwei Kilometern zu einer breiten Promenade umgestaltet hat, und dem Küstenpfad ('Senda Litoral'), der die 21 Kilometer lange Küstenlinie der Gemeinde nach Fertigstellung der letzten fünf Abschnitte fußgängerfreundlich verbinden wird, zum Meer hin geöffnet.

Zu diesem Prozess der städtischen Umgestaltung gehören Projekte wie die Umgestaltung der Calle Terraza, einer der Hauptadern des städtischen Straßennetzes, wo den Fußgängern durch den Bau einer Art Plattform Vorrang eingeräumt wird; oder der Bau des Boulevards Parque Central zwischen den Avenidas San Lorenzo und España, der einen neuen Fußgänger- und Freizeitbereich schaffen wird.

Für diesen Boulevard ist auch eine Tiefgarage für 300 Fahrzeuge zu einem Preis von 1 Euro pro Tag geplant. Diese wird sich zu den vier Parkhäusern mit 2.000 Plätzen gesellen, die im Rahmen der städtischen Parkraumbewirtschaftung bereits in Betrieb sind. Darüber hinaus wird ein Parkplatz mit 322 Stellplätzen in der Nähe der Kirche El Carmen und der geplante Parkplatz in La Lobilla gebaut.

Die Stadt verfügt über ein modernes Theater und ein Auditorium, ein 70.000 Quadratmeter großes Messegelände mit 23 Sportplätzen und 22 Ständen für kulturelle und soziale Einrichtungen, ein neues Rathaus, in dem alle städtischen Ämter in einem einzigen Gebäude untergebracht sind, und sie hat den Bau einer Poliklinik mit eigenen Mitteln in Angriff genommen, um die Leitung anschließend der andalusischen Regionalregierung zu übertragen.

Kulturelle Räume

Das Kulturzentrum Mirador del Carmen, das sich in einem Turm am Meer befindet, verfügt über Ausstellungsräume, ein Musikkonservatorium und die Bibliothek für zeitgenössische Kulturen. Außerdem verfügt Estepona über ein Freilichtmuseum, das aus 74 Wandmalereien besteht, die die Fassaden von Gebäuden in verschiedenen Vierteln schmücken.

Die Wiederherstellung des Gebietes um den Leuchtturm von Punta Doncella als Freizeit- und Vergnügungsraum und das Castillo San Luis, der Bau des Leichtathletikstadions, einer Kletterwand, von Gymnastikbahnen und der Auftrag für den Bau eines Hallenbads sind weitere Maßnahmen, die in diesem Zeitraum durchgeführt wurden.

Ein Wandel, in den auch ein Bevölkerungswachstum von 12.746 Personen zwischen 2011 und 2024 fällt, womit Estepona mit mehr als 78.000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt der Provinz geworden ist, dem Rückgang der Arbeitslosigkeit von 7.983 vor vierzehn Jahren auf 3.550 Personen im vergangenen Mai oder dem Anstieg der Zahl der Unternehmen: Heute gibt es nach Angaben des Statistikinstituts INE 6.602, das sind 2.123 mehr als 2011.