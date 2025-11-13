Gelbe und orangefarbene Warnungen in Andalusien wegen des Eintreffens des Sturmtiefs Claudia

Europa Press Andalusien Donnerstag, 13. November 2025 Teilen

Andalusien steht erneut unter dem Einfluss starker Regenfälle, wobei für Donnerstag in den meisten Teilen der autonomen Gemeinschaft orangefarbene und gelbe Warnungen gelten, nur Jaén und Málaga sind nicht in Alarmbereitschaft. Die orangefarbene Regenwarnung gilt für die Küste, Andévalo und Condado (Huelva), und zwar von 12 Uhr bis Mitternacht des 14. November, wobei Niederschlagsmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde erwartet werden.

Darüber hinaus hält Aemet die gelbe Warnung wegen Regenfällen und Stürmen in Huelva, Sevilla, Cádiz und Córdoba aufrecht. Darüber hinaus gilt die gelbe Warnung wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h in Cádiz, Córdoba, Huelva und Sevilla sowie in der Meerenge und an der Küste von Cádiz und Huelva, an der Küste von Granada und in Poniente und Almería.

Vergrößern Regionen Spaniens mit Wetterwarnung für Donnerstag, 13. November. Aemet

Konkret werden in Aracena bis zu 70 Liter pro Quadratmeter in zwölf Stunden erwartet, während an der Küste von Huelva und in den Regionen Andévalo und Condado bis zu 40 Liter pro Quadratmeter im gleichen Zeitraum erwartet werden. In Sevilla könnten in der Sierra Norte bis zu 70 mm in zwölf Stunden und in der Campiña Sevillana bis zu 40 mm fallen.

Der Wind wird auch am Donnerstag mit einer geltenden Gefahrenwarnung wegen sehr starker Südwindböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde in Huelva wehen, was die Küste, Aracena und die Region Andévalo y Condado, in Sevilla die Sierra Norte und die Campiña sowie in Córdoba die Sierra und Pedroches betreffen wird. Auch die Küste von Cádiz wird betroffen sein.

Für Donnerstag hat die Aemet angegeben, dass in der westlichen Hälfte des Landes bewölkter bis bedeckter Himmel mit schwachen bis mäßigen Niederschlägen erwartet wird, die ab dem Nachmittag im westlichen Drittel intensiver werden und «örtlich stark, anhaltend und von Gewittern begleitet» sein sollen. Im Rest des Landes wird der Himmel zeitweise mittelstark und stark bewölkt sein, bis zum Ende des Tages wird es zunehmend bewölkt sein.

Was die Temperaturen angeht, so bleiben die Tiefstwerte unverändert oder steigen an, während die Höchstwerte an der Atlantikküste sinken und an der Mittelmeerküste unverändert bleiben. Die Winde wehen aus südlicher Richtung und sind im westlichen Drittel mäßig, mit „starken Böen an der Atlantikküste«, mäßig auf der östlichen Mittelmeerküste und schwach bis mäßig im Rest des Landes, mit „sehr starken Böen« im westlichen Drittel.