Gelber Alarm in Málaga: Überschwemmungen in Cártama und etwa 40 Liter in Málaga

Chus Heredia Málaga Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Die Staatliche Meteorologische Agentur (Aemet) hält für den heutigen Freitag und den morgigen Samstag in der Provinz die gelbe Alarmstufe aufrecht. Nicht nur wegen starker Regenfälle, sondern auch wegen Wellen und Küstenerscheinungen. Es handelt sich um eine sehr unregelmäßige Episode mit überörtlichen Regenfällen, wie dem von heute Mitternacht in der Gegend von Cártama und Bajo Guadalhorce, der zu starken Überschwemmungen führte. Einige häusliche Regenmesser meldeten bis zu 125 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden. Diese Messwerte sind mit Vorsicht zu genießen, aber im Gesamtzusammenhang mehrerer ähnlicher Meldungen und einer Wetterkarte, die ein sehr konzentriertes Niederschlagsband zeigt, sind sie plausibel.

Im Viertel El Sexmo und in der Umgebung der Fleischfabrik Prolongoin Cártama kam es zu Überschwemmungen, und mehrere Autofahrer berichteten von Wasserpfützen in anderen Gebieten, z. B. auf der Straße zwischen Alhaurín de la Torre und Churriana.

Ungleiche Verteilung

An der Aemet-Station am Flughafen wurden heute früh 40 Liter pro Quadratmeter gemessen. Im Hafen von Málaga wurde jedoch nicht einmal ein Liter gemessen. Dies ist der beste Beweis für die Unregelmäßigkeit des Phänomens. In Teatinos zum Beispiel wurden nach Angaben der Aemet-Zentrale 32 Liter gemessen.

Weitere Beispiele für die Ungleichmäßigkeit des Regens: Am Casasola-Stausee am Fluss Campanillas wurden 20 Liter pro Quadratmeter gemessen. In El Limonero war es kaum ein Zehntel eines Liters.

«Gestern Abend begannen in der Stadt Málaga ein paar Schauer zu fallen. An manchen Orten nicht viel oder sogar gar nicht. Das Kuriose ist jedoch, dass es im Umkreis von nur wenigen Kilometern in Churriana, in Campanillas, am Flughafen und im meteorologischen Zentrum von Teatinos heftig regnete, so wie heute Morgen an der letztgenannten Station. Dies war auf konvektive Wolken zurückzuführen, die sich durch starke Aufwinde warmer und feuchter Luft bildeten; seltsamerweise gab es keine Gewitter», sagte José Luis Escudero, Meteorologe und Autor des Blogs Tormentas y Rayos en SUR.es .

Isoliertes Tiefdruckgebiet in der Höhe

Die Regenfälle haben sich bisher nicht auf die Stauseen der Provinz ausgewirkt, die mit 277 Kubikhektometern auf dem Stand von letzter Woche verharren und nur diskrete Werte aufweisen. Auch in den Flussbetten sind keine nennenswerten Anstiege zu verzeichnen. Es bilden sich zwar Abflüsse, aber sie sind nicht sehr bedeutend. Nach Angaben auf der Website von Hidrosur besteht derzeit keine Gefahr oder Warnung.

Die Vorhersagen deuten darauf hin, dass die Regenfälle die Provinz bis Mitte nächster Woche nicht verlassen werden. «Dieses isolierte Höhentief wird in Andalusien am Sonntag und Montag weiterhin für unbeständiges Wetter sorgen. Wahrscheinlich wird am Dienstag ein weiteres Höhentief unsere Region erreichen», erklärte die Aemet Andalucía am Freitag in ihren sozialen Profilen, die von Málaga aus verwaltet wird.