Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Verkersunfall

18-jähriger Mann stirbt nach Unfall auf der A-355 im Guadalhorce-Tal

Drei Autos und ein Motorrad waren in den Unfall verwickelt und drei weitere Personen wurden leicht verletzt

SUR

Malaga

Dienstag, 11. November 2025

Ein 18-jähriger Mann kam am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Coín im Guadalhorce-Tal in der Provinz Málaga ums Leben. Bei der Notrufnummer 112 gingen gegen 17.30 Uhr mehr als zehn Anrufe ein, die auf den Vorfall aufmerksam machten. Zeugen berichteten von einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge bei Kilometer 12 der A-355. Ein Krankenwagen, die Guardia Civil, die Feuerwehr und die Straßenmeisterei wurden zum Unfallort entsandt

Nach Angaben der Feuerwehr waren drei Autos und ein Motorrad in den Unfall verwickelt. Der medizinische Notdienst bestätigte den Tod eines 18-jährigen Mannes und berichtete, dass drei weitere Personen leicht verletzt wurden. Die Verletzten - ein 18-jähriges Mädchen, eine 59-jährige Frau und ein Mann, über den keine weiteren Angaben gemacht wurden - mussten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Erneuter Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Antequera

Vier weitere Personen, zwei Frauen (48 und 45) und zwei Männer (48 und 39), wurden am Montagabend bei einem weiteren Verkehrsunfall in der Gegend von Antequera in der Provinz Málaga verletzt. Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 96 der A-45, an dem ein Auto und ein Lieferwagen beteiligt waren. Die Rettungsdienste wurden gegen 19 Uhr alarmiert.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Riesenwellen auf Teneriffa - Drei Tote und viele Verletzte am Wochenende
  2. 2 WM-Überraschung: Triathletin Tanja Neubert holt Bronze in Marbella
  3. 3 Herrliche Panoramablicke auf Torremolinos, Benalmádena und Málaga vom Aussichtspunkt Cañada del Lobo
  4. 4 Scherben, Dealer, Hundescheiße - das harte Leben von Jugendlichen in Berlin-Gropiusstadt
  5. 5 Spanische Avocados wieder auf dem Vormarsch: Ernte steigt um 30 Prozent
  6. 6 Deutschsprachiges Unternehmertreffen am Mittwoch in Benalmádena
  7. 7 Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
  8. 8 Deutsch-marokkanische Hotel-Direktorin Yasmin Mesbah ist erfolgreiche Olivenöl-Produzentin in Andalusien
  9. 9 Flughafenbehörde Aena gibt grünes Licht für 90 Millionen Euro zur Erweiterung des Flughafens von Málaga
  10. 10 Zivilcourage, Würde und Angst %u2013 wuchtige Liebesgeschichte in Zeiten der Barbarei bei der deutschen Filmwoche in Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch 18-jähriger Mann stirbt nach Unfall auf der A-355 im Guadalhorce-Tal

18-jähriger Mann stirbt nach Unfall auf der A-355 im Guadalhorce-Tal