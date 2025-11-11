18-jähriger Mann stirbt nach Unfall auf der A-355 im Guadalhorce-Tal

SUR Malaga Dienstag, 11. November 2025 Teilen

Ein 18-jähriger Mann kam am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Coín im Guadalhorce-Tal in der Provinz Málaga ums Leben. Bei der Notrufnummer 112 gingen gegen 17.30 Uhr mehr als zehn Anrufe ein, die auf den Vorfall aufmerksam machten. Zeugen berichteten von einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge bei Kilometer 12 der A-355. Ein Krankenwagen, die Guardia Civil, die Feuerwehr und die Straßenmeisterei wurden zum Unfallort entsandt

Nach Angaben der Feuerwehr waren drei Autos und ein Motorrad in den Unfall verwickelt. Der medizinische Notdienst bestätigte den Tod eines 18-jährigen Mannes und berichtete, dass drei weitere Personen leicht verletzt wurden. Die Verletzten - ein 18-jähriges Mädchen, eine 59-jährige Frau und ein Mann, über den keine weiteren Angaben gemacht wurden - mussten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Erneuter Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Antequera

Vier weitere Personen, zwei Frauen (48 und 45) und zwei Männer (48 und 39), wurden am Montagabend bei einem weiteren Verkehrsunfall in der Gegend von Antequera in der Provinz Málaga verletzt. Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 96 der A-45, an dem ein Auto und ein Lieferwagen beteiligt waren. Die Rettungsdienste wurden gegen 19 Uhr alarmiert.