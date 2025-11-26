Sur Deutsche

Gewalt gegen Frauen

25-jährige Frau tot in Campillos aufgefunden - Ex-Freund als mutmaßlicher Täter festgenommen

Leiche des Opfers wurde mit Spuren von Gewalt im ersten Stock ihres Hauses gefunden, in dem sie mit ihrem Vater lebte

Juan Cano

Campillos

Mittwoch, 26. November 2025

Kaum 24 Stunden nach dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen untersucht die Guardia Civil einen neuen Mord in der Provinz Málaga unter dem Verdacht, dass es sich um ein geschlechtsspezifisches Verbrechen handelt. Eine 25-jährige Frau wurde tot in ihrer Wohnung in Campillos aufgefunden, mit Anzeichen von Gewalt.

Die Entdeckung fand am Mittwochmorgen statt. Beamte der Guardia Civil gingen zum Haus der jungen Frau, die bei ihrem Vater lebte, und fanden ihre Leiche im ersten Stock. Der Vater war zu dieser Zeit bei der Arbeit.

Den befragten Quellen zufolge wurde der mutmaßliche Täter, der Ex-Partner des Opfers, bereits in einer anderen andalusischen Provinz verhaftet.

