Beginn der Arbeiten am Flussbett des Guadalhorce bei Cártama

Es war eine der kritischsten Stellen während der starken Regenfälle im November und März. Aufgrund des schlechten Wetters und des massiven Anstiegs des Flusses waren mehrere Stellen des Guadalhorce in schlechtem Zustand, vor allem im Verlauf des Flusses durch Cártama. Am Mittwoch begann die Junta mit den Arbeiten zur Verbesserung des Flussbettes am Puente de Hierro, der 'Eisernen Brücke', die durch die Gemeinde führt. Zu den verschiedenen Maßnahmen gehören die Beseitigung der Anhäufung von Geröll und anderen Ablagerungen, die während der sintflutartigen Überschwemmungen angeschwemmt wurden, sowie der Bau eines Schutzwalls an einer Straße, die von den Überschwemmungen beschädigt wurde. Die nächste Phase der Maßnahmen soll nach Angaben der andalusischen Regionalregierung im Viertel Doña Ana stattfinden, wo ebenfalls die Gesteinsmassen beseitigt und das Flussbett wiederhergestellt werden sollen.

Von der Investition in Höhe von 900.000 Euro profitieren auch andere Abschnitte entlang des Flusses Guadalhorce in der Gemeinde. Der Abgeordnete der Zentralregierung für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung in Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, der beim Beginn der Arbeiten in Cártama anwesend war, betonte, dass sich die Investitionen in die Maßnahmen in den Flussbetten der Provinz Málaga auf insgesamt 8.361.214,46 Euro belaufen.

Laut Fernández wird das Budget für Instandhaltungsarbeiten wie Mähen, Beschneiden, Unkrautjäten und Abfallbeseitigung, aber auch für Arbeiten an der Flussmorphologie zur Wiederherstellung des Wasserlaufs, für den Transport von Material zu Deponien und Lagerplätzen sowie für Reparatur- und Aufbereitungsarbeiten an den Uferbefestigungen verwendet.

Hohe Relevanz

Der Bürgermeister von Cártama, Jorge Gallardo, begrüßte die Maßnahmen als besonders wichtig für die Gemeinde und betonte, dass sie sowohl von den Bürgern als auch von den Gemeindeverwaltungen gefordert worden seien. «Diese Reinigung ist unerlässlich, damit wir bei starken Regenfällen über eine ausreichende Kapazität des Flussbetts verfügen und Überschwemmungen, wie wir sie in den letzten Monaten erlebt haben, vermeiden können», betonte er.

Gallardo dankte auch dem Regierungsabgeordneten für seinen Besuch und betonte die Notwendigkeit, diese Arbeiten in den Folgejahren kontinuierlich fortzusetzen, damit das Flussbett nicht nur in Cártama, sondern auch in Gemeinden wie Álora und Pizarra regelmäßig gesäubert wird.

Der Abgeordnete unterstrich, dass Notfallmaßnahmen zur Verbesserung des Wasserflusses durchgeführt werden. Dazu zählen die Entfernung von Pflanzenteilen, Abfällen und Schutt, die Wiederherstellung der Ufervegetation, die Beseitigung von Schilfgürteln sowie die vollständige Erneuerung von Wasserläufen, falls erforderlich. All diese Sofortmaßnahmen werden aus dem Programm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Jahre 2021 bis 2027 finanziert und sind Teil der 'Maßnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen'.