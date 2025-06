Zuggleise von Málaga in Richtung Pizarra und Álora werden saniert

Ignacio Lillo Málaga Freitag, 27. Juni 2025 Compartir

Die Linie C2 des Nahverkehrszug in das Guadalhorce-Tal wird immer stärker nachgefragt, da die angrenzenden Gemeinden wie Cártama, Pizarra und Álora an Bevölkerung gewinnen und in den Großraum Málaga eingegliedert werden. Nicht umsonst haben die Züge im vergangenen Jahr mit fast einer Million Fahrgästen nach Angaben der Eisenbahngesellschaft Renfe einen neuen Rekord aufgestellt. Waren 2023 noch 670.800 Bahnreisende registriert worden, so belief sich die Zahl im vergangenen Jahr auf 975.500, ein Plus von 45 Prozent.

Um den Bahnservice zu verbessern, hat das Schieneninfrastrukturunternehmen Adif jetzt einen Auftrag über 7,3 Millionen Euro für den Austausch von Weichen und die vollständige Erneuerung der Gleise in den Bahnhöfen Pizarra und Aljaima vergeben. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit des Dienstes zu erhöhen und die Durchfahrtszeiten in beiden Bahnhöfen zu verbessern. Das Projekt umfasst auch die Erneuerung der Schienen und eine Reihe von Änderungen an der Oberleitung und den Sicherheitsanlagen. Finanziert werden die Maßnahmen aus den NextGeneration-Fonds der Europäischen Union.