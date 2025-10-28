Ein echter Fan: Mann aus Alhaurin de la Torre hat über 3.000 Fußballabzeichen gesammelt

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Dienstag, 28. Oktober 2025 Teilen

Es wird Fachgeschäfte geben, die weniger auf Lager haben als das, was Francisco Javier Valle aus Alhaurín de la Torre in seinem Haus sein Eigen nennt. Der Fußballfan sammelt bereits seit seiner Kindheit Abzeichen, Aufnäher, Anstecknadeln und andere Erkennungszeichen von Fußballteams. Und er tut es mit Methode und ohne Pause, wie ein Blick auf seine Sammlung zeigt. Es gibt etwa dreitausend Pins, zweihundert Wimpel und etwa 80 Trikots, jedes von einem anderen Ort, von einer anderen Mannschaft.

«Zu Hause waren wir immer sehr fußballbegeistert, und als ich etwa 13 Jahre alt war, ging ich in ein Geschäft und entdeckte einige Wimpel und Anstecker», erinnert sich Valle. Das war der Beginn des Hobbys. «Sie gefielen mir sehr und ich fing an, sie zu kaufen, das Übliche, ich bin ein bisschen Real Madrid-Fan und viel Málaga-Fan..., jedes Mal, wenn ich konnte, kaufte ich ein oder zwei und so weiter, nach und nach», erklärt er.

Zunächst bewegte sich der passionierte Sammler auf lokaler Ebene und konzentrierte sich auf die großen, leicht zu erreichenden Mannschaften. Mit dem Aufkommen des Internets öffnete sich die Tür zu anderen Orten. Außerdem begleitete Valle später seine Tochter bei ihren Wettkämpfen in rhythmischen Sportgymnastik im ganzen Land und nutzte diese Reisen, um Stadien der verschiedenen Ligen zu besuchen: Primera, Segunda, Preferente... So kam er in den Besitz von Bannern aus Pontevedra, Jerez, Santander....

Wimpel von Ajax ist sein Juwel

Mit den Trikots, erklärt er, sei es dasselbe: Es ist ein Inventar, das wie eine Generalversammlung der Vereinten Nationen aussieht, aber in diesem Fall ist er nicht um die Welt gereist, sondern hat seine internationalen Freundschaften genutzt, um Trikots aus verschiedenen Ländern wie Guatemala oder Aserbaidschan zu erwerben. Unter all den Dingen, die er besitzt, hat er einige «Juwelen», wie den Wimpel des legendären Ajax Amsterdam, dem erfolgreichsten Verein des Landes und einem der angesehensten in Europa, aus dem der nicht weniger legendäre Spieler und Trainer Johan Cruyff hervorging.

Valle macht keinen Hehl daraus, dass er ein «kleiner Geek» ist. Gerade hat er sich in ein weiteres Abenteuer gestürzt, will alle Trikots des FC Málaga Club erwerben. Er besitzt bereits das Trikot aus dem Jahr 1994, dem Jahr der Gründung des Vereins als Sport-Aktiengesellschaft, sowie die Trikots, die auf Turnieren in Europa getragen wurden, und sogar das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft, die schließlich die gleichen Farben wie seine Mannschaft aus La Rosaleda trägt.