Wo sich im Guadalhorce-Tal in der Provinz Málaga die Geschichte Spaniens hätte ändern können

Einige Mauern der Anlage sind noch erhalten. In der Nähe kann man sogar die Überreste eines alten nasridischen Turms sehen. Vielen werden die Gebäudereste im Weiler Torrealquería (Alhaurín de la Torre) nichts sagen, aber es ist einer dieser Orte, an denen sich die Geschichte Spaniens einen anderen Lauf genommen haben könnte. Besonders im Hinblick auf die Bourbonen-Dynastie. Die Rede ist vom sogenannten Refugium von General Torrijos.

Es ist ein beinahe unscheinbarer Ort am Fuße der Sierra, leicht erhöht über dem nahegelegenen Weiler Torrealquería in der Gemeinde Alhaurín de la Torre gelegen. Doch es ist ein historischer Ort, der zum Schauplatz eines versuchten liberalen Aufstandes gegen die Herrschaft von Fernando VII. wurde.

Das Ereignis geht auf die ersten Dezembertage des Jahres 1831 zurück, als General José María Torrijos mit einer Handvoll loyaler Soldaten und der vermeintlichen Unterstützung anderer spanischer Soldaten versuchte, einen Plan zur Wiedereinführung der liberalen Verfassung von 1812 umzusetzen. Zu diesem Zweck brach er mit einer Gruppe loyaler Anhänger von Gibraltar aus in Richtung der Küste von Málaga auf, um die alte Verfassung auszurufen.

Der liberale General ahnte jedoch nicht, dass er bei seiner Ankunft an der Küste von Málaga in einen Hinterhalt geraten würde. In der Bucht von Mijas musste er seinen Plan, sich zur Festung Bezmiliana in Rincón de la Victoria durchzuschlagen, aufgeben und mit fast einem halben Dutzend Soldaten eilig im Landesinneren Schutz suchen.

Torrijos suchte einen anderen Weg nach Norden, der durch Mijas Pueblo und von dort in das Guadalhorce-Tal führte. Auf diese Weise gelangte er zu dem Ort, der heute als Zufluchtsort von Torrijos bekannt ist: der Weiler Torrealquería. Dieses Fleckchen Erde, das früher den Namen La Alquería de Molina trug, sollte jedoch auch als der Ort bekannt werden, an dem der General verraten wurde.

Torrijos wurde von königlichenTruppen umzingelt. Angesichts der Belagerung willigte der liberale General einem Treffen mit dem Gouverneur von Málaga, González Moreno, ein. Es wurde ein Gespräch unter vier Augen, bei dem offenbar von González Moreno ein falsches Versprechen abgegeben wurde: Demnach sollte Torrijos sich ergeben und als Gefangener nach Málaga gebracht werden, wo er freigelassen würde, um wie geplant die liberale Verfassung ausrufen zu können. Der General zögerte mehrere Stunden, bis er den Vorschlag des Gouverneurs von Málaga schließlich annahm.

Torrijos und seine 48 Soldaten egaben sich friedlich und wurden in die Stadt Málaga gebracht. Doch dort blieben sie nicht nur Gefangene - sie wurden im Gefängnis Mundo Nuevo eingekerkert -, sondern erfuhren auch, dass sie hingerichtet werden würden. Bevor sie erschossen wurden, brachte man sie in das Kloster der Karmeliterinnen von San Andrés in El Perchel. Dort hatte General die Gelegenheit, Abschiedsbriefe an seine Frau und seine Schwester zu schreiben, in denen er den Verrat beklagte, den er erlitten hatte, und das Scheitern seines Versuchs, die liberale Verfassung von 1812 wiederherzustellen.

Wer heute das Torrijos-Refugium besucht, findet neben dem bereits erwähnten Gutsturm aus der späten Andalusi-Zeit auch eine Info-Tafel zu diesem historischen Ereignis sowie eine Gedenktafel die an diese Episode der Geschichte.

Das «Refugio de Torrijos» und der Weiler Torrealquería sind mit dem Auto von der Ortschaft El Romeral in Alhaurín de la Torre aus leicht zu erreichen. Auch ein Rundwanderweg ab Cártama führt dorthin.

Im Zentrum von Torrealquería gibt es heute ein Restaurant mit marokkanischer Küche (All-Limón) und die Bar Tere, wo Frühstück und Mittagessen geboten werden. Nicht weit von Torrealquería entfernt, befindet sich der Sunview Park , wo eine der aufregendsten Seilrutschen Andalusiens für Adrenalinstöße sorgt.