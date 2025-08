Dreijähriges Mädchen in einem Schwimmingpool in Alhaurín de la Torre ertrunken

Irene Quirante Alhaurín de la Torre Dienstag, 5. August 2025 Teilen

Am gestrigen Montag ist ein dreijähriges Mädchen in einem Swimmingpool in Alhaurín de la Torre ertrunken. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in einem Chalet in der Gegend von Taralpe. Die örtliche Polizei, die Guardia Civil und das Personal von 061 trafen am Ort des Geschehens ein und versuchten, das kleine Mädchen wiederzubeleben, was ihnen jedoch nicht gelang. Das Opfer soll niederländischer Herkunft sein.