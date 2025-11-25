Guardia Civil nimmt Ermittlungen auf zum Tod eines Mannes mit Anzeichen von Gewalt in Yunquera

Juan Cano Yunquera Dienstag, 25. November 2025 Teilen

Die Guardia Civil untersucht die Umstände des Todes eines 60-jährigen Mannes, dessen Leiche in einem Haus in Yunquera gefunden wurde.

Der Fund ereignete sich am frühen Montagnachmittag, als ein Verwandter die Leiche des Verstorbenen in einer Blutlache fand. Er hatte offenbar an Stichverletzungen erlitten.

Die Umstände des Todes sind noch nicht bekannt. Mit dem Fall vertraute Quellen gaben an, dass eine Autopsie abgewartet wird, um die Todesursache zu ermitteln.

Der Verstorbene, ein spanischer Staatsangehöriger, war im Baugewerbe tätig, befand sich aber derzeit im Krankheitsurlaub.