Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Archivo
Leichenfund

Guardia Civil nimmt Ermittlungen auf zum Tod eines Mannes mit Anzeichen von Gewalt in Yunquera

Mann hatte offenbar Stichverletzungen erlitten - Verwandter fand den Toten in einer Blutlache liegend in seinem Haus

Juan Cano

Yunquera

Dienstag, 25. November 2025

Die Guardia Civil untersucht die Umstände des Todes eines 60-jährigen Mannes, dessen Leiche in einem Haus in Yunquera gefunden wurde.

Der Fund ereignete sich am frühen Montagnachmittag, als ein Verwandter die Leiche des Verstorbenen in einer Blutlache fand. Er hatte offenbar an Stichverletzungen erlitten.

Die Umstände des Todes sind noch nicht bekannt. Mit dem Fall vertraute Quellen gaben an, dass eine Autopsie abgewartet wird, um die Todesursache zu ermitteln.

Der Verstorbene, ein spanischer Staatsangehöriger, war im Baugewerbe tätig, befand sich aber derzeit im Krankheitsurlaub.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Die Cueva del Tesoro %u2013 Ein unterirdisches Juwel an der Costa del Sol
  2. 2 Essen bestellen wie ein Einheimischer %u2013 die geheimen Codes in spanischen Kneipen
  3. 3 mRNA-Impfungen erst für wenige Erreger zugelassen
  4. 4 Superliga-Macher und Real Madrid wollen Schadenersatz von UEFA
  5. 5 Júzcar %u2013 das blaue Schlumpfdorf Andalusiens
  6. 6 Marbella: 710.000 Euro Durchschnittspreis für eine Immobilie und 1.600 Euro für die Miete
  7. 7 Wanderweg rund um die Sierra de Gracia in Archidona im Norden der Provinz Málaga herum
  8. 8 Sieg bei Barças Camp-Nou-Rückkehr: «Unglaubliches Gefühl»
  9. 9 Chefredakteur von Sur deutsche Ausgabe hat im Deutschen Infomagazin die Deutsche Filmwoche von Málaga präsentiert
  10. 10 Sammlung des Museo de Antequera erhält ein Gemälde von Zurbarán

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Guardia Civil nimmt Ermittlungen auf zum Tod eines Mannes mit Anzeichen von Gewalt in Yunquera

Guardia Civil nimmt Ermittlungen auf zum Tod eines Mannes mit Anzeichen von Gewalt in Yunquera