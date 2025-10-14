Sur Deutsche

Leichenfund

Paar tot in einer verwahrlosten Wohnung in Coín aufgefunden

Die Guardia Civil wartet auf die Autopsie, um die Todesursache festzustellen

Irene Quirante

Coín

Dienstag, 14. Oktober 2025

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter, nachdem ein totes Ehepaar in einer verwahlosten Wohnung in der Gegend von Arroyo de las Piedras in Coín entdeckt wurde. Die örtliche Polizei traf am Sonntag gegen 19 Uhr in dem Haus ein, wo sie den Mann und die Frau bereits tot auffand.

Es handelte sich um die Eltern eines kleinen Mädchens, die erst seit kurzem in der Gegend wohnten, da sie aus einer anderen Gemeinde stammten. Nach der Entdeckung alarmierte der Notruf 112 sofort die Gesundheitsdienste und die Guardia Civil, die jedoch nur noch den Tod bestätigen konnten.

Der Rechtsausschuss, bestehend aus dem diensthabenden Richter, dem Anwalt der Justizverwaltung und dem Gerichtsmediziner, begab sich an den Tatort, entfernte die Leichen und überführte sie in das Institut für Rechtsmedizin (IML) in Málaga.

Die Ermittler warten auf die Ergebnisse der Autopsie, um die Todesursache zu klären. Im Moment ist nicht bekannt, ob die Leichen Anzeichen von Gewaltanwendung aufwiesen.

