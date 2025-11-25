Religionslehrer in Cártama im Hinterland der Provinz Málaga wegen Missbrauchs kleiner Kinder verhaftet

Irene Quirante Cártama Dienstag, 25. November 2025 Teilen

Ein Religionslehrer in Cártama wurde verhaftet, weil er kleine Kinder sexuell missbraucht haben soll. Wie Quellen der Guardia Civil gegenüber SUR bestätigten, wurde der Lehrer nach einer gerichtlichen Anhörung vorläufig freigelassen.

Der Fall begann mit Beschwerden, die Ende Oktober von vier Familien eingereicht wurden, obwohl die Zahl seitdem gestiegen sei, so Quellen, die den Ermittlungen nahe stehen. Es scheint, dass die Eltern sich an die Guardia Civil wandten, nachdem sie behauptet hatten, der Lehrer hätte die Kinder begrapscht.

Der Lehrer unterrichtet Kinder bis zum Alter von fünf Jahren. Den Vorwürfen zufolge soll er den Missbrauch im Rahmen eines Spiels mit den Kindern begangen haben, denen dann gesagt wurde, dass das Geschehene geheim gehalten werden müsse.

Das andalusische Bildungsministerium, das in dieser Angelegenheit konsultiert wurde, hat erklärt, dass die Schulleitung von dem Fall durch die Informationen der Familien während eines Treffens erfahren habe und daraufhin den Entschluss gefasst habe, den Lehrer zu entlassen.

«Nachdem wir die Aufsichtsbehörde informiert und festgestellt hatten, dass die Beschwerde bereits eingereicht worden war, erklärte diese, dass sie die notwendigen Maßnahmen, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, ergreifen werde. Da die Maßnahmen jedoch nicht sofort umgesetzt wurden, wurde die Guardia Civil in die Schule entsandt», erklärte die Schulleitung.

Von diesem Zeitpunkt an, so die gleichen Quellen, hat die Leitung des Zentrums «gemäß den Anweisungen der Beamten der Guardia Civil» gehandelt und den Lehrer vom Dienst suspendiert. Der Fall liegt jetzt beim andalusischen Bildungsministerium, da es die zuständige Behörde für die Festlegung von Disziplinarmaßnahmen für Religionslehrer an Grundschulen ist.