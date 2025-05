Ronda beginnt mit der Asphaltierung von zehn Straßen der Stadt

Julio J. Portabales Ronda Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

In dieser Woche hat die Stadt Ronda mit einer neuen Asphaltierung in mehreren Straßen der Gemeinde begonnen, eine Aktion, die mit einer Investition von fast 100.000 Euro ausgestattet ist und in den nächsten Tagen durchgeführt wird. Die Arbeiten, die am heutigen Montag begonnen haben, werden voraussichtlich eine Woche dauern und sollen die Sicherheit, den Komfort und die Mobilität in verschiedenen städtischen Bereichen verbessern.

Die Bürgermeisterin von Ronda, Mari Paz Fernández, besuchte in Begleitung der Beauftragten für städtische Arbeiten, Concha Muñoz, den Beginn der Arbeiten in der Calle Antonio Ordóñez, einer der in das Projekt einbezogenen Straßen, in der die Anwohner eine Verbesserung des Zustands des Straßenbelags gefordert hatten. Mit dieser Aktion kommt die Stadtverwaltung einer langjährigen Forderung nach und setzt ihr Engagement für die schrittweise Sanierung der Straßeninfrastruktur fort.

Neben der Calle Antonio Ordóñez umfasst das Projekt auch Arbeiten an anderen Straßen der Stadt wie dem Transportzentrum, den Straßen Pintor Alonso Vázquez, del Rosal, Acinipo, Granada und María Cabrera sowie den Avenidas Ricardo Navarrete und La Legión.

Zweiter Plan

Während des Besuchs sagte die Bürgermeisterin, dass der Stadtrat bereits an einem zweiten Asphaltierungsplan arbeitet, der ebenfalls in diesem Jahr umgesetzt werden soll. «Ich bin mir der Notwendigkeit bewusst, weitere Straßen in unserer Stadt zu asphaltieren. Wir arbeiten weiter daran, die Stadt Viertel für Viertel umzugestalten, aber auch um sie freundlicher für die Anwohner zu machen», sagte Fernández.

Diese Art von Maßnahmen ist Teil des Plans zur Verbesserung des städtischen Umfelds, der von der Stadtregierung vorangetrieben wird und nicht nur auf die Verbesserung der Ästhetik, sondern auch der Funktionalität abzielt, um die Verkehrssicherheit, die Zugänglichkeit und die Lebensqualität der Bürger zu verbessern.