Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Zustand der Fahrzeuge nach dem Unfall in Casarabonela. CPB
Unfall von Casarabonela

Tödlicher Unfall in Casarabonela: Fahrer wollte einem Wildschwein ausweichen

Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 35 der A-357. Die Ärzte konnten nichts tun, um das Leben des 54-jährigen Fahrers zu retten

María José Díaz Alcalá

Casarabonela

Mittwoch, 3. Dezember 2025

Der 54-jährige Mann, der am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Casarabonela ums Leben kam, kollidierte mit einem Lieferwagen, als er versuchte, einem Wildschwein auszuweichen, so Quellen, die dem Vorfall nahe stehen.

Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 35 der A-357. Feuerwehrleute des Provinzverbunds, die das im Fahrzeugwrack eingeklemmte Opfer befreiten, sowie Mitglieder der Guardia Civil und medizinisches Personal waren vor Ort.

CPB

Die Ärzte konnten jedoch nichts tun, um das Leben des Fahrers zu retten, der trotz des Manövers das Wildschwein überfuhr und mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Neue Müllgebühr: Gemeinden der Costa del Sol fürchten hohen politischen Preis
  2. 2 Überall in Spanien: die unsichtbare Armut, die uns umgibt
  3. 3 Video von Altkönig Juan Carlos verärgert Spaniens Königshaus
  4. 4 Deutschsprachige Nachbarschaftshilfe Costa del Sol veranstaltet Nikolaus-Treffen in Marbella
  5. 5 Die berühmte Bodega-Bar El Pimpi in Málaga - ein Stück Stadtgeschichte
  6. 6 Zehntausende fordern bei PP-Demo in Madrid den Rücktritt der spanischen Regierung
  7. 7 Spaniens Ex-Verkehrsminister Abalos und Koldo García müssen in Untersuchungshaft
  8. 8 Málaga wird zum Tor Europas: Flughafen als Lebensader einer neuen Arbeitswelt
  9. 9 «Vena» und «In Liebe, eure Hilde» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga
  10. 10 Vier Monate nach OP: Ter Stegen wieder im Barça-Teamtraining

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Tödlicher Unfall in Casarabonela: Fahrer wollte einem Wildschwein ausweichen

Tödlicher Unfall in Casarabonela: Fahrer wollte einem Wildschwein ausweichen