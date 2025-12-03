Tödlicher Unfall in Casarabonela: Fahrer wollte einem Wildschwein ausweichen

María José Díaz Alcalá Casarabonela Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Der 54-jährige Mann, der am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Casarabonela ums Leben kam, kollidierte mit einem Lieferwagen, als er versuchte, einem Wildschwein auszuweichen, so Quellen, die dem Vorfall nahe stehen.

Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 35 der A-357. Feuerwehrleute des Provinzverbunds, die das im Fahrzeugwrack eingeklemmte Opfer befreiten, sowie Mitglieder der Guardia Civil und medizinisches Personal waren vor Ort.

Vergrößern CPB

Die Ärzte konnten jedoch nichts tun, um das Leben des Fahrers zu retten, der trotz des Manövers das Wildschwein überfuhr und mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß.