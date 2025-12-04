Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Bild des umgestürzten Lastwagens auf der A-92M am Donnerstag. Tráfico
Verkehr

Umgekippter Lastwagen verursacht stundenlange Verkehrsbehinderungen auf der A-92 in Antequera

Den ganzen Vormittag über waren die Fahrzeuge gezwungen, auf die A-45 auszuweichen, während Arbeiter versuchten, den Lkw zu entfernen.

Rossel Aparicio

Antequera

Donnerstag, 4. Dezember 2025

Ein Lastwagen, der am frühen Donnerstagmorgen auf der A-92M in Antequera umkippte, führte zur Sperrung der Straße für den Verkehr. Die Autofahrer wurden auf die A-45 umgeleitet. Nach Angaben von Quellen lag der Lastwagen um 13.30 Uhr immer noch auf beiden Fahrspuren der A-92M, und zwar bei Kilometer 23 in Richtung Granada, und der Verkehr blieb unterbrochen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr morgens. Die betreffende Straße verbindet den Alto de las Pedrizas mit der Grenze der Provinz Granada. Dank der schnellen Umleitung auf die A-45 wurden keine Staus gemeldet.

Die Guardia Civil, die Straßenmeisterei, die Feuerwehr und medizinisches Personal wurden zum Unfallort entsandt. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wurde in das Krankenhaus von Antequera gebracht. Die Umstände des Unfalls sind im Moment noch unklar.

Bild des umgestürzten Lastwagens. Tráfico

Verzögerungen auf der MA-20

Ein weiterer Unfall, in den ein Motorrad und zwei Fahrzeuge verwickelt waren, verursachte am Donnerstagmorgen einen zwei Kilometer langen Stau. Der Vorfall ereignete sich bei Kilometer 10,4 der MA-20 in Richtung Torremolinos gegen 7.50 Uhr. Betroffen war die linke Fahrspur am Ortega-Prados-Tunnel (im Volksmund auch als falscher Tunnel von Carlos Haya bekannt).

Die in den Unfall verwickelten Fahrzeuge wurden gegen 8.30 Uhr entfernt und der Verkehr wurde langsam wieder normalisiert.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heute beginnt Vorverkauf für den Caminito del Rey für Besuche vom 24. März bis zum 28. Juni 2026
  2. 2 Frauenfußball: Spanien tanzt Deutschland aus
  3. 3 Weihnachtsmarkt von Torrox Costa wird rund dreißig Aussteller und Darbietungen bieten
  4. 4 Torrox präsentiert sein Programm für Weihnachten mit rund zwanzig Aktivitäten
  5. 5 Überall in Spanien: die unsichtbare Armut, die uns umgibt
  6. 6 125 Jahre Gneisenau: FC Málaga gibt Deutschen 25 Prozent Rabatt bei Spiel gegen Zaragoza
  7. 7 FC Barcelona siegt gegen Atletico trotz Lewandowski-Fehlschuss
  8. 8 Video von Altkönig Juan Carlos verärgert Spaniens Königshaus
  9. 9 Neue Müllgebühr: Gemeinden der Costa del Sol fürchten hohen politischen Preis
  10. 10 Sondervorstellung in Torrox: «In Liebe, eure Hilde» am Donnerstag beim Deutschen Filmfestival von Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Umgekippter Lastwagen verursacht stundenlange Verkehrsbehinderungen auf der A-92 in Antequera

Umgekippter Lastwagen verursacht stundenlange Verkehrsbehinderungen auf der A-92 in Antequera