Umgekippter Lastwagen verursacht stundenlange Verkehrsbehinderungen auf der A-92 in Antequera

Donnerstag, 4. Dezember 2025

Ein Lastwagen, der am frühen Donnerstagmorgen auf der A-92M in Antequera umkippte, führte zur Sperrung der Straße für den Verkehr. Die Autofahrer wurden auf die A-45 umgeleitet. Nach Angaben von Quellen lag der Lastwagen um 13.30 Uhr immer noch auf beiden Fahrspuren der A-92M, und zwar bei Kilometer 23 in Richtung Granada, und der Verkehr blieb unterbrochen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr morgens. Die betreffende Straße verbindet den Alto de las Pedrizas mit der Grenze der Provinz Granada. Dank der schnellen Umleitung auf die A-45 wurden keine Staus gemeldet.

Die Guardia Civil, die Straßenmeisterei, die Feuerwehr und medizinisches Personal wurden zum Unfallort entsandt. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wurde in das Krankenhaus von Antequera gebracht. Die Umstände des Unfalls sind im Moment noch unklar.

Vergrößern Bild des umgestürzten Lastwagens. Tráfico

Verzögerungen auf der MA-20

Ein weiterer Unfall, in den ein Motorrad und zwei Fahrzeuge verwickelt waren, verursachte am Donnerstagmorgen einen zwei Kilometer langen Stau. Der Vorfall ereignete sich bei Kilometer 10,4 der MA-20 in Richtung Torremolinos gegen 7.50 Uhr. Betroffen war die linke Fahrspur am Ortega-Prados-Tunnel (im Volksmund auch als falscher Tunnel von Carlos Haya bekannt).

Die in den Unfall verwickelten Fahrzeuge wurden gegen 8.30 Uhr entfernt und der Verkehr wurde langsam wieder normalisiert.