Kältester Tag des Herbstes: Mindesttemperatur in Málaga von nur 6 Grad

Ein Straßenthermometer zeigt heute in der Stadt Malaga nur sieben Grad an.

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 27. November 2025

«Wie kalt es ist! ist der allgemeine Kommentar heute auf den Straßen und in den Cafés von Málaga. Und sie haben Recht. Der Donnerstag war der kälteste Tag des Herbstes, mit einer Mindesttemperatur von 6,4 Grad am Flughafen, nach den Daten des Meteorologischen Zentrums Aemet.

Diese niedrigen Werte wurden in den frühen Morgenstunden gemessen. Schlimmer war es allerdings noch in Antequera, wo ein nächtlicher Wert von -1,1 Grad unter Null gemessen wurde, der niedrigste seit Herbstbeginn in der Provinz.

«Meine Station hat mit 8,8 Grad (in der Avenida Ortega y Gasset in Málaga) auch das niedrigste Minimum dieses Herbstes gemessen», sagt José Luis Escudero in seinem Blog Tormentas y Rayos (Stürme und Blitze). Aber obwohl es stimmt, dass die Temperaturen kalt sind, legt Escudero den Schwerpunkt auf die thermische Empfindung, die die Bürger heute erleben, aufgrund der Kombination mehrerer Faktoren.

Hohe Luftfeuchtigkeit und leichter Wind verstärken das Kältegefühl in Málaga

«Die hohe Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass es sich kälter anfühlt, zusammen mit dem leichten Ostwind. Die Luft wird kälter und erreicht die Stadt. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt an der Station des Meteorologischen Zentrums in El Cónsul 55 % und am Flughafen 60 %. Die Boje im Hafen hat eine Wassertemperatur von 15,4 Grad gemessen» so Escudero.

Am Wochenende wird es wärmer

Was die Vorhersagen für das Wochenende betrifft, so ist mit einem gewissen Temperaturanstieg zu rechnen, vor allem bei den Mindesttemperaturen, die in der Stadt Málaga zwischen 10 und 13 Grad liegen werden, mit Höchstwerten von etwa 18-20 Grad.

Am morgigen Freitag werden Höchsttemperaturen von 18 Grad und Tiefsttemperaturen von 11 Grad erwartet, und es besteht kein Niederschlagsrisiko.

Escudero prognostiziert für den späten Samstag einen Westwind, während am Sonntag ein mäßiger bis starker Herbstwind mit einer sehr schwachen Front zu erwarten ist, die einige schwache und vereinzelte Schauer hinterlassen kann.

Am späten Sonntag wird der Wind wieder nach Osten drehen. Mittelfristig werden für die Provinz keine nennenswerten Niederschläge erwartet.