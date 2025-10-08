Kriminelles Netzwerk zerschlagen: Luxusautos an der Costa del Sol gestohlen und in den Arabischen Emiraten verkauft

Europa Press Málaga Mittwoch, 8. Oktober 2025 Teilen

Die Guardia Civil hat eine internationale kriminelle Vereinigung ausgehoben, die sich auf den Diebstahl und den Verkauf von Luxusfahrzeugen in Italien und Spanien spezialisiert hat, die anschließend nach Belgien transportiert und in den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft wurden.

Wie die Guardia Civil mitteilte, wurden in Italien neun Personen festgenommen, die für den Diebstahl und den Verkauf von 90 Luxusfahrzeugen im Wert von mehr als 18 Millionen Euro verantwortlich gemacht werden und mit denen sie über ein komplexes Netzwerk mehr als 2,5 Millionen Euro in Kryptowährungen waschen konnten.

Die Ermittlungen begannen im Oktober 2024 im Anschluss an die polizeiliche Zusammenarbeit über Europol mit den italienischen Carabinieri der Region Reggio Emilia, die die Existenz einer kriminellen Organisation aufdeckte, die sich dem Diebstahl und dem Verkauf von Luxusfahrzeugen auf italienischem Gebiet verschrieben hatte.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Organisation auch in mehreren Städten der Provinz Málaga kriminelle Aktivitäten durchführte und sowohl in Italien als auch in Spanien nach denselben kriminellen Mustern arbeitete.

In Spanien besuchten die Mitglieder der Gruppe verschiedene Orte an der Costa del Sol auf der Suche nach den exklusivsten Fahrzeugen auf dem Markt. Sobald sie ausgewählt waren, installierten sie diskret Geolokalisierungsgeräte, die es ihnen ermöglichten, den genauen Standort jedes Fahrzeugs in Echtzeit zu ermitteln.

Nummernschild und Fahrgestellnummer geändert

Als sie feststellten, dass das Fahrzeug auf öffentlichen Straßen, in Gemeinschafts-Garagen oder auf öffentlichen Parkplätzen geparkt war, fuhren sie in der Regel in den frühen Morgenstunden dorthin, um den Raub auszuführen. Einige Mitglieder waren für die Sicherung des Geländes verantwortlich, während ein anderes den Überfall durchführte.

Zu diesem Zweck verschafften sie sich Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs, nachdem sie die Sicherheitssysteme des Herstellers geknackt hatten, und starteten das Fahrzeug ohne Schlüssel und ohne Gewaltanwendung. Nach dem Diebstahl wurde der Wagen in ein strategisch günstig gelegenes Lagerhaus in Axarquía gebracht.

Dieses Lagerhaus verfügte nach Angaben der Guardia Civil über «ausgeklügelte elektronische Überwachungsmaßnahmen», die es ermöglichten, das Fahrzeug so lange zu verstecken, bis die Täter nach Spanien zurückkehrten, um die Identifizierungselemente (Nummernschild und Fahrgestellnummer) zu ändern und gleichzeitig einen neuen Schlüssel zu codieren.

Sobald das Fahrzeug eine neue Identität erhalten hatte, fuhr ein anderes Mitglied der kriminellen Organisation nach Spanien, um es nach Antwerpen (Belgien) zu bringen, von wo aus es in die Vereinigten Arabischen Emirate exportiert wurde.

Mehr als 2,5 Millionen Euro gewaschen

Der kriminellen Organisation, gegen die ermittelt wird, ist es gelungen, mehr als 2,5 Millionen Euro durch ein ausgeklügeltes Finanzsystem zu waschen, das auf Kryptowährungen basiert und die Undurchsichtigkeit digitaler Vermögenswerte ausnutzt, um die illegale Herkunft der Gelder zu verschleiern.

Dazu setzten sie Strohleute ein, die sich als Inhaber virtueller Konten und Portfolios ausgaben, um die Rückverfolgung von Vermögenswerten zu erschweren und sich der Strafverfolgung zu entziehen.

Bei der Polizeiaktion wurden außerdem Vermögenswerte im Wert von mehr als 3,5 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter hochwertige Fahrzeuge, Immobilien, Bargeld und digitale Vermögenswerte, die alle in direktem Zusammenhang mit Mitgliedern des kriminellen Netzwerks und ihren Komplizen stehen.

Die Operation wurde in Spanien vom Untersuchungsgericht Nr. 5 in Marbella geleitet und von der Zentralen Operativen Einheit der Kriminalpolizei (UCO) der Guardia Civil und der Organischen Einheit der Kriminalpolizei von Málaga durchgeführt.

Darüber hinaus verfügte die Guardia Civil über ein gemeinsames Ermittlungsteam im Rahmen von Eurojust und Europol, grundlegende Instrumente der justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit, die für die Bekämpfung einer grenzüberschreitenden kriminellen Vereinigungunerlässlich waren.