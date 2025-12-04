Málaga in den «Top 10» der beliebtesten Reiseziele der Welt in diesem Jahr

Pilar Martínez Málaga Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Málaga wird im Jahr 2025 zu den 10 beliebtesten Reisezielen der Welt gehören. Dies geht aus dem Jahresbericht von eDreams Odigeo hervor, einer der weltweit führenden Plattformen für Reiseabonnements und eines der größten E-Commerce-Unternehmen in Europa. Die Studie «A year in travel», die das Verhalten von Millionen von Kunden weltweit untersucht, hebt die Stärke Spaniens hervor, indem sie vier Städte auf dieser Liste platziert, wobei eine von ihnen die Rangliste anführt. Es handelt sich um Barcelona, das erneut als beliebtestes Reiseziel der Welt im Jahr 2025 positioniert ist und damit den ersten Platz in der globalen Rangliste zurückerobert. Dahinter folgen Paris, Palma de Mallorca und Madrid. Die «Top 10» werden von London, Rom, Istanbul, Lissabon, Amsterdam und, an zehnter Stelle, Malaga komplettiert. «Spanien setzt seinen Siegeszug unter den europäischen Touristen fort, mit vier Städten in der Liste der zehn beliebtesten Reiseziele im Jahr 2025, wobei die französischen Touristen die meisten Besuche verzeichnen, gefolgt von den Deutschen und den Italienern», heißt es in der Erklärung.

Diese Analyse zeigt, dass die Beliebtheit von Reisezielen in Südamerika zunimmt und ihre Position als aufstrebende Region des Jahres festigt. Rio de Janeiro führt diesen Trend mit einem spektakulären Anstieg der Buchungen um 164 % im Vergleich zu 2024 an, gefolgt von Santiago de Chile mit einem Plus von 102 % und Lima mit einem Plus von 54 %.

Was die Trends unter den spanischen Reisenden betrifft, so zeigt die Studie, dass sie ihr Interesse an Asien erneuern und ihre Vorliebe für die Erkundung mittelgroßer Städte verstärken, wobei das Wachstum von Bordeaux mit einem Anstieg von 123 %, Venedig mit einem Anstieg von 71 %, Malta mit einem Anstieg von 37 % und ein starker Aufschwung von Tokio mit einem Anstieg von 60 % hervorzuheben sind.

Trends

Was die Präferenzen angeht, so geben sie an, dass spanische Reisende weiterhin große Städte sowie Sonnen- und Strandziele bevorzugen. Paris bleibt auch im Jahr 2025 das beliebteste Reiseziel der Spanier, gefolgt von Palma de Mallorca, Rom, Barcelona und Teneriffa. «Auf kontinentaler Ebene stechen die Zuwächse in Bordeaux mit einem Wachstum von 123% im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 und Venedig mit 71% hervor. Malta, Fuerteventura und Neapel verzeichneten ebenfalls erhebliche Zuwächse. Mit Blick auf das Jahr 2026 sind Paris, London und Rom weiterhin die Spitzenreiter bei den spanischen Buchungen.

Dana Dunne, CEO von eDreams ODIGEO, erklärte: «2025 war ein entscheidendes Jahr für das Reisen, das durch ein wachsendes Interesse an authentischen, flexiblen und technologiegestützten Erlebnissen gekennzeichnet war. Reisende buchen nicht mehr einfach nur Urlaub, sondern entwerfen Reiserouten, die ihre Werte, ihren Geschmack und ihre persönlichen Entwicklungswünsche widerspiegeln. Von der Zunahme transformativer, wellnessorientierter Reisen bis hin zur wachsenden Beliebtheit kulturell geprägter Städtereisen sehen wir eine klare Verschiebung hin zu einer persönlicheren Art des Reisens.

Außerdem warnt sie: «Künstliche Intelligenz (KI) wird die Art und Weise, wie wir reisen, weiter revolutionieren. Unsere firmeneigene Technologie ist in der Lage, unseren 7,5 Millionen Prime-Mitgliedern hyper-personalisierte Erlebnisse zu bieten. Ob Aktualisierungen der Reiseroute in Echtzeit, personalisierte Empfehlungen oder flexible Buchungen, unsere 6 Milliarden täglichen Vorhersagen ermöglichen es den Reisenden, die Kontrolle über ihre Reisen zu übernehmen, wie nie zuvor». In diesem Sinne weisen sie darauf hin, dass die KI den Zweck des Reisens verändert, indem sie Selbstfürsorge und Freiwilligenarbeit, Wellnesstourismus und lokale Regeneration vorantreibt. Und sie weisen darauf hin, dass dies bei jungen Menschen auf große Resonanz stößt. «Sechsundneunzig Prozent von ihnen verlassen sich bei der Planung ihrer Reisen auf KI-Tools, und 54 % fordern Flexibilität ohne Sanktionen.