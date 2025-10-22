Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Vermisstenfall

26-jährige Frau in Málaga als vermisst gemeldet

Ihr Name ist Sandra Mabel und ihre Familie hat seit Samstag nichts mehr von ihr gehört

Irene Quirante

Málaga

Mittwoch, 22. Oktober 2025

Neuer Vermisstenfall in Málaga: Eine 26 Jahre alte Frau, von der die Familie seit Samstag, 18. Oktober, nichts mehr gehört hat. Ihr Name ist Sandra Mabel. Das letzte Mal, als sie gesehen wurde, trug sie ein langes rotes Kleid.

Die NGO Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía hat einen Alarm ausgelöst, um zu versuchen, den Aufenthaltsort der jungen Frau zu ermitteln. Nach der veröffentlichten Beschreibung ist die Frau 1,70 Meter groß, wiegt etwa 85 Kilo und ist von stämmiger Statur. Sie hat schwarze Augen und dunkle Haare.

Die Mitarbeit der Öffentlichkeit kann der Schlüssel zur Lösung dieser Fälle sein. Wer etwas über den Verbleib der jungen Frau weiß oder sie gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 607 118 375 an die Organisation wenden.

Hinweise nimmt auch die Nationalpolizei unter 091, die örtliche Polizei unter 092 oder den andalusischen Notdienst unter 112 entgegen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heldenhafter Polizeieinsatz hat Selbstmord in Torre del Mar vermieden: «Wir haben ihn gehalten, als wäre es das Letzte auf der Welt»
  2. 2 Bestürzung in Málagas Stadtteil El Molinillo: Mann lag offenbar mehrere Tage tot in seiner Wohnung
  3. 3 Kunstfotografin Conni Berner präsentiert Fine-Art-Porträts im Hapimag Marbella
  4. 4 Deutschsprachiger Verein hilft bei der Suche nach vermissten Haustieren in Spanien
  5. 5 Ein Kunstwerk der besonderen Art: die Kathedrale aus Bauschutt vor den Toren Madrids
  6. 6 So bekamen Frauen aus Málaga Hilfe für eine Abtreibung in London
  7. 7 Amigos de la Música feiert sein 56-jähriges Bestehen mit einem Konzert des Pianisten Olivier Roberti in Marbella
  8. 8 WM-Qualifikation im Endspurt: Alles, was man als Fußball-Fan wissen muss
  9. 9 Gitarrenbauer von Les Luthiers baut dreidimensionale Gitarre
  10. 10 Mbappé schießt Real Madrid zum Arbeitssieg vor dem Clásico

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch 26-jährige Frau in Málaga als vermisst gemeldet

26-jährige Frau in Málaga als vermisst gemeldet