26-jährige Frau in Málaga als vermisst gemeldet

Irene Quirante Málaga Mittwoch, 22. Oktober 2025

Neuer Vermisstenfall in Málaga: Eine 26 Jahre alte Frau, von der die Familie seit Samstag, 18. Oktober, nichts mehr gehört hat. Ihr Name ist Sandra Mabel. Das letzte Mal, als sie gesehen wurde, trug sie ein langes rotes Kleid.

Die NGO Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía hat einen Alarm ausgelöst, um zu versuchen, den Aufenthaltsort der jungen Frau zu ermitteln. Nach der veröffentlichten Beschreibung ist die Frau 1,70 Meter groß, wiegt etwa 85 Kilo und ist von stämmiger Statur. Sie hat schwarze Augen und dunkle Haare.

Die Mitarbeit der Öffentlichkeit kann der Schlüssel zur Lösung dieser Fälle sein. Wer etwas über den Verbleib der jungen Frau weiß oder sie gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 607 118 375 an die Organisation wenden.

Hinweise nimmt auch die Nationalpolizei unter 091, die örtliche Polizei unter 092 oder den andalusischen Notdienst unter 112 entgegen.