Air Nostrum verbindet Flughafen von Málaga mit Nizza, Tanger und Casablanca

Der Flughafen Málaga baut seine Verbindungen aus. Air Nostrum, die Franchise-Airline von Iberia, wird die Costa del Sol mit der französischen Stadt Nizza und den marokkanischen Städten Tanger und Casablanca mit Direktflügen verbinden. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass für beide Ziele insgesamt 20.500 Plätze zum Verkauf stehen.

Konkret hat die Fluggesellschaft bereits die Sommerrouten zwischen Nizza und den Flughäfen von Malaga, Ibiza und Mallorca eröffnet, die bis zum 31. August angeboten werden. Insgesamt bietet die Gesellschaft 31.800 Plätze an, was einer Steigerung der verfügbaren Plätze um 21 Prozent im Vergleich zur letzten Saison entspricht. Auf der Strecke nach Málaga werden insgesamt 10.400 Sitze angeboten, was einer Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem letzten Sommer entspricht. Diese Strecke wird vom 30. Mai bis zum 13. Juli dreimal wöchentlich freitags, samstags und sonntags bedient. Vom 14. Juli bis zum 31. August wird die Strecke täglich bedient, allerdings mit einer doppelten Frequenz montags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags.

Darüber hinaus engagiert sich Air Nostrum erneut für die Verbindung zwischen Málaga und Marokko und hat den Flugbetrieb nach Tanger aufgenommen, der bis Ende September andauern wird, während die Strecke nach Casablanca in der Hochsaison zwischen dem 19. Juli und dem 30. August bedient wird. Die Flüge werden im Codeshare mit Royal Air Maroc durchgeführt. «Für die Strecke nach Tanger sind insgesamt 8.208 Plätze im Angebot. Die Strecke wird bereits bis zum 28. Juni mit zwei wöchentlichen Flügen dienstags und samstags bedient und wird auch vom 2. bis 30. September wiederholt», hieß es. Vom 1. Juli bis zum 18. Juli wird der Betrieb von zwei auf drei wöchentliche Flügen dienstags, mittwochs und samstags erweitert. Für die verkehrsreichste Zeit des Sommers, vom 19. Juli bis zum 31. August, hat das Unternehmen zugesichert, die Frequenzen auf fünf wöchentliche Flüge montags, dienstags, mittwochs, samstags und sonntags zu erhöhen. Für Casablanca hat das Unternehmen angekündigt, dass in der Hochsaison zwischen dem 19. Juli und dem 30. August insgesamt 1.900 Sitze angeboten werden. Die Flüge werden dienstags, donnerstags und samstags durchgeführt.

Es sei daran erinnert, dass Air Nostrum, die auf eine dreißigjährige Geschichte und mehr als 110 Millionen beförderte Passagiere zurückblicken kann, mit einer Flotte von 46 Flugzeugen der neuen Generation 59 Ziele in neun Ländern Europas und Nordafrikas verbindet.