Ende der Staus in Sicht: Bauarbeiten für neue Zufahrt zu Ikea und Plaza Mayor in Málaga begonnen

Juan Soto Málaga Dienstag, 25. November 2025

Die Arbeiten zur Beseitigung der Staus in der Umgebung der Einkaufszentren Bahía Málaga, wo sich Ikea befindet, und des Freizeitzentrums Plaza Mayor haben bereits begonnen. Die für die Arbeiten zuständige Kommission plant, einen der an jedem Wochenende auftretenden Verkehrsengpässe noch vor dem nächsten Sommer zu beseitigen.

Das Projekt umfasst die Schaffung einer neuen Ein- und Ausfahrt von der Schnellstraße MA-21 auf Höhe des Luftwaffenstützpunkts des Flughafens in Richtung Málaga. An dieser Stelle haben bereits die Erdarbeiten für die künftige Fahrspur begonnen, die die Schnellstraße mit dem Kreisverkehr neben der Straße Antón García Abril zwischen Nike Factory und McArthurGlen Designer Outlet verbinden wird.

Die Arbeiten haben ein Budget von etwa 3,5 Millionen Euro. Der bemerkenswerteste Aspekt des Projekts ist die Notwendigkeit, die Eisenbahnschienen zu umgehen, die in diesem Abschnitt parallel zur Autobahn verlaufen. Dazu muss die derzeitige Überführung in diesem Bereich abgerissen und eine Unterführung gebaut werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Arbeiten zu keinem Zeitpunkt den Zugverkehr in diesem Bereich beeinträchtigen werden.

Die Projektträger schätzen, dass so mehr als 20 Prozent des vom Einkaufszentrum Bahía Málaga kommenden Verkehrs über diese Ausfahrt in Richtung Málaga umgeleitet werden, sodass dies ein weiteres Instrument zur Erleichterung des Verkehrsflusses in diesem Gebiet darstellt. „Davon profitieren alle Kunden der Einkaufszentren und die Gewerbetreibenden.«

Diese neue Straßeninfrastruktur ist seit Februar letzten Jahres in Planung, als die Stadtplanung das Projekt zum Bau der neuen Straße genehmigte. Die Notwendigkeit, zwei Grundstücke im Besitz von Adif mit einer Gesamtfläche von 2.200 Quadratmetern zu enteignen, hat jedoch den tatsächlichen Baubeginn verzögert.

Verkehrsstaus von bis zu einer Stunde

Die Verwirklichung dieser neuen Straße ist schon viel länger in Planung. Im Februar 2020, also vor mehr als fünf Jahren, versprachen die Verantwortlichen von Plaza Mayor und Bahía Málaga, sie zu verwirklichen. Damals sprachen sie von einer «provisorischen Straße», nachdem sie unter den Staus mit einer Dauer von mehr als einer Stunde gelitten hatten, um aus den beiden Komplexen herauszukommen.

Es wird jedoch erwartet, dass das Gebiet weiter wachsen wird. In demselben Gebiet, in dem die Arbeiten an der neuen Straße durchgeführt werden, hat das Unternehmen Sould Park mit dem Bau eines 15.000 Quadratmeter großen Familienvergnügungsparks begonnen, der neben einem großen Bereich mit Fahrgeschäften auch eine Bowlingbahn mit 24 Bahnen, eine Sportbar und eine 2.500 Quadratmeter große Minigolfanlage umfassen wird.

Diese neue Zufahrt ist Teil der vom Stadtrat geforderten Maßnahmen für die künftige Erweiterung des Outlet-Centers, das um 14.000 Quadratmeter vergrößert wird, und der Plaza Mayor, die um weitere 7.500 Quadratmeter erweitert wird. Zu diesem Zweck müssen die Eigentümer des Einkaufszentrums die Zufahrten verbessern, unter anderem durch den Bau von zwei weiteren Fahrspuren auf der MA-20 und die Verbreiterung der Straße zum Golfplatz.