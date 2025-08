Die Montes de Málaga: Vom Weinanbaugebiet zum bewaldeten Naturpark

Europa Press Málaga Dienstag, 5. August 2025 Teilen

Ein Kapitel in der Geschichte Málagas erzählt von dem Reichtum und dem Ansehen, das der Weinbau in den Montes de Málaga erlangte. Jahrhundertelang waren die Weine aus Málaga auf den bedeutendsten Märkten Europas bekannt und begehrt und gelangten bis auf die Tische von London, Amsterdam und Hamburg.

Diese Weine zeichneten sich durch ihre Qualität und die Tatsache aus, dass sie in einer einzigartigen und einzigartigen Landschaft erzeugt wurden, die wir heute als Naturpark Montes de Málaga kennen.

Der Ursprung dieser Weinbautradition geht auf das späte Mittelalter zurück, als diese Region von Verteidigungssystemen kontrolliert wurde und Ackerbau und Viehzucht die wichtigsten Wirtschaftstätigkeiten waren. Innerhalb dieser einfachen Wirtschaft spielte der Weinbau eine wichtige Rolle.

In den folgenden Jahrhunderten festigte sich die Herstellung von Süßwein in der islamischen Gesellschaft, die als xarab al malaquí bekannt ist und eine der Hauptquellen des Reichtums in diesem Gebiet war. Mit der Eroberung Málagas durch die Kastilier im Jahr 1487 wurden die Ländereien aufgeteilt, aber die von den Mauren übernommenen landwirtschaftlichen Praktiken, insbesondere der Weinbau, wurden beibehalten.

So erlebte die Weinproduktion in den Montes de Málaga ab dem 16. Jahrhundert einen Aufschwung, der ihre Erzeugnisse auf die wichtigsten europäischen Märkte brachte.

Die Rodungs- und Pflugarbeiten, die auf eine Ausweitung der Anbauflächen abzielten, führten zu einer wachsenden internationalen Nachfrage. Im 18. Jahrhundert war Málaga die größte Weinbauregion Andalusiens und der größte Weinexporteur Spaniens.

Der Handel beeinflusste nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern begünstigte auch die Entstehung einer wohlhabenden Bourgeoisie meist ausländischer Herkunft, die das Land und große Ländereien kontrollierte. Diese Besitzer errichteten prächtige Keltereien, in denen der Wein hergestellt wurde.

Beispiele für diese Gebäude finden sich noch heute: die Keltereien Jotrón, Chinchilla oder Salvago Alto, die innerhalb der heutigen Grenzen des Parks liegen. Ende des 19. Jahrhunderts begann der Weinbau in Málaga jedoch Schwierigkeiten zu haben. Eine Reblausplage im Jahr 1877 vernichtete einen Großteil der Weinberge und stürzte den Sektor in eine tiefe Krise. Trotz der Versuche, die Produktion wiederzubeleben, gerieten die Keltereien in Vergessenheit, und viele dieser alten Weingüter wurden aufgegeben oder abgerissen.

Um die ständigen Überschwemmungen in der Stadt Málaga zu verhindern, wurden in den 1920er Jahren Aufforstungspläne in den Montes de Málaga gefördert. Von diesem Zeitpunkt an wurde die Landschaft der Weinberge durch ausgedehnte Pinienwälder ersetzt, was die Physiognomie dieser Region für immer veränderte.

Ein historisches und geologisches Erbe

Der Naturpark Montes de Málaga, der 1989 offiziell gegründet wurde, schützt nicht nur diese faszinierende Natur, sondern birgt auch eine reiche Geschichte, die mit dem Weinbau und den traditionellen landwirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden ist.

Dieser Park mit einer Ausdehnung von mehr als 4.900 Hektar liegt nur wenige Kilometer von der Stadt Málaga entfernt und zeichnet sich durch seine bergigen Landschaften, tiefen Schluchten und eine Vegetation aus, die sich im Laufe der Jahrzehnte wieder erholt hat.

Aus geologischer Sicht sind die Montes de Málaga ein Zeugnis der Jahrmillionen währenden Evolution. Die Gesteine dieses Parks, die zu den ältesten in Andalusien gehören, sind zwischen 450 Millionen und 20 Millionen Jahre alt und gehören zum sogenannten Maláguide-Komplex, einer geologischen Formation, die während der alpinen Orogenese entstanden ist.

Dieses geologische Erbe hat seine Spuren im Relief des Parks hinterlassen, das durch steile Hänge und ein ausgedehntes Netz von Bächen und Schluchten gekennzeichnet ist.

Die Abteilung für Nachhaltigkeit und Umwelt der Regionalregierung von Andalusien hat sich verpflichtet, dieses wertvolle Naturgebiet zu erhalten. Durch verschiedene Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederaufforstung hat sich der Wald der Montes de Málaga zu einem reiferen und vielfältigeren Ökosystem entwickelt, in dem einheimische Tier- und Pflanzenarten koexistieren.

Die Kiefernwälder, die den Park dominieren, weichen dank einer angemessenen Waldbewirtschaftung Laubholzarten wie Stein- und Korkeichen. Außerdem entwickelt sich das Unterholz, das aus Arten wie Erdbeerbäumen, Mastixbäumen und Fächerpalmen besteht, ständig weiter und trägt zur Artenvielfalt des Parks bei.

Was die Fauna betrifft, so beherbergt der Park zahlreiche Arten, darunter den Zwergadler, Wildschweine und mehrere Fledermausarten. Bemerkenswert ist auch das Vorkommen geschützter Schmetterlinge wie der Euphydryas aurinia und endemischer Arten wie der Grille Petaloptila malacitana, die nur in der Axarquía von Málaga und in den Montes de Málaga vorkommt.

Der Naturpark Montes de Málaga bietet nicht nur eine Umgebung von großem ökologischem Wert, sondern ist auch ein idealer Ort für nachhaltigen Tourismus. Mit einem abwechslungsreichen Netz von Wanderwegen und Aussichtspunkten bietet dieser Park den Besuchern die Möglichkeit, Panoramablicke zu genießen, die einheimische Flora und Fauna zu beobachten und etwas über die Geschichte und das kulturelle Erbe der Region zu erfahren.

Der Park verfügt zudem über mehrere Einrichtungen wie das Ökomuseum Lagar de Torrijos, in dem die Besucher mehr über die Geschichte des Weinbaus in den Montes de Málaga und den Prozess der Weinherstellung in den alten Weinpressen erfahren können.

Der Wein der Montes de Málaga, der einst ein international anerkanntes Exportprodukt war, ist Teil eines historischen Erbes, das noch heute in den Ruinen der alten Weinpressen und in den Landschaften des Naturparks lebendig ist.

Die Geschichte dieses Ortes, die mit Geologie, biologischer Vielfalt und Kultur verwoben ist, zeugt von der Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit seiner Bewohner sowie von der Bedeutung der Erhaltung dieses wichtigen Naturerbes für künftige Generationen.