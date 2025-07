Der Verkehrsminister kündigt eine Investition von 1,5 Milliarden Euro für den Ausbau des Flughafens Malaga an

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

Am Donnerstag, 24. Juli, nahm Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente an einem Forum teil, das vom SUR in Zusammenarbeit mit La Cañada Shopping, General de Galerías Comerciales und Recoletas Salud organisiert wird. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt als Minister für Verkehr und nachhaltige Mobilität in Málaga, um über die Mobilitätsprobleme der Provinz zu sprechen. Puente war bereits bei früheren Gelegenheiten in Málaga, allerdings um an Veranstaltungen der Sozialistischen Partei teilzunehmen. Zu den Ankündigungen, die er gemacht hat, gehört die Investition von 1,5 Milliarden Euro für den Flughafen von Málaga und dass der Eisenbahnring für Zugversuche in Antequera wieder aufgenommen wird.

Es handelt sich um den mit Spannung erwarteten Besuch eines Mitglieds der Zentralregierung in einer Provinz mit großem Infrastrukturbedarf, in der der Anstieg der Bevölkerung und der Wirtschaftstätigkeit dazu führt, dass fast alle in den vergangenen Jahrzehnten durchgeführten Arbeiten zu kurz kommen.

Die Einführung ins Thema übernahm die ehemalige andalusische Verkehrsministerin aus Málaga, Magdalena Álvarez. Im Anschluss daran fand ein vom SUR-Chefredakteur Manolo Castillo moderiertes Kolloquium mit Óscar Puente statt.

Küstenzug

Der Besuch in der Provinzhauptstadt Málaga findet außerdem zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Zukunft der öffentlichen Arbeiten in der Provinz statt, da die Machbarkeitsstudie für die Küstenbahn gerade vergeben wurde. Gerade nach dem Wiederaufleben dieser Forderung in der Zivilgesellschaft, die durch diese Zeitung kanalisiert wurde, ging Óscar Puente im vergangenen Jahr von anfänglicher Skepsis zu einer enthusiastischen Führungsrolle über.

Puente wurde von der ehemaligen andalusischen Transportministerin aus Málaga, Magdalena Álvarez, eingeführt.

Auf diese Weise hat die Regierung zum ersten Mal die Möglichkeit einer Eisenbahnlinie entlang der gesamten Costa del Sol, von Nerja bis Algeciras, angesprochen, was der Grund für die erwähnte Studie ist.

Dies ist jedoch nicht der einzige Bedarf an Investitionen in einer Provinz mit ständig wachsender Bevölkerung, der zweitgrößten Spaniens nach Madrid. Verbesserungen sind dringend erforderlich, um den Zusammenbruch der Kommunikationswege angesichts des Bevölkerungswachstums zu vermeiden, das laut Prognosen des Statistikinstituts (INE) bis 2030 zwei Millionen Einwohner erreichen wird.

Dazu gehört die Forderung nach einer besseren Zufahrt in den Großraum Málaga von Osten und Westen her, angesichts der ständigen Staus und der Zunahme der Unfälle auf der Umgehungsstraße von Rincón de la Victoria und der Straße nach Torremolinos, auch außerhalb der Stoßzeiten.

Im ersten Fall ist bereits eine Studie über Alternativen in Auftrag gegeben, in der festgestellt werden soll, ob der Bau einer dritten Fahrspur oder einer neuen Umgehung für den östlichen Bereich sinnvoller ist. Im zweiten Fall gibt es ein Projekt zur Kapazitätserweiterung mit einem Budget von fast 200 Millionen Euro, das jedoch noch nicht in Angriff genommen wurde.

Das Ministerium prüft auch die Verbesserung der Straßenverbindungen zwischen Málaga und Torreguadiaro, einschließlich einer besseren Durchlässigkeit der gebührenpflichtigen Autobahn der Costa del Sol (AP-7).

Eine weitere wiederholte Forderung ist die Situation der Nahverkehrs-Zuglinien (C1 an der Küste und C2 im Guadalhorce-Tal), die dringend Verbesserungen benötigen, um die Kapazität und die Frequenz zu erhöhen, da sie aufgrund der gestiegenen Nachfrage stark ausgelastet sind. Hinzu kommt der Ausbau des Flughafens Málaga. All diese und andere für Málaga notwendige Themen können beim nächsten Treffen mit dem Verkehrsminister Óscar Puente angesprochen werden.