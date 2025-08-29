Geschichte: der Bauboom Málagas der 1920er Jahre

Víctor Heredia Málaga Freitag, 29. August 2025 Teilen

Zwischen 1920 und 1930 wuchs die Bevölkerung von Málaga um etwa 30.000 Menschen. Von 150.000 auf 180.000 Einwohner, ein Wachstum von 20 Prozent in kaum einem Jahrzehnt, was die Stadt zur fünftbevölkerungsreichsten des Landes machte. Dieser rasche Bevölkerungszuwachs führte zu einer starken Bautätigkeit, um das Problem der Wohnungsnachfrage zu lösen. Die statistischen Daten bestätigen den Bauboom. Die Zahl der Gebäude stieg in diesen zehn Jahren um mehr als 3.500, von 14.225 auf 17.768.

Bei den meisten Neubauten handelte es sich um einstöckige Einfamilienhäuser, im Volksmund auch als Kasematten bezeichnet, oder zweistöckige Häuser. Im Jahr 1930 machte die Summe der ein- und zweistöckigen Häuser 82 Prozent des Wohnungsbestands der Stadt aus. Die Zahl der Gebäude mit drei oder mehr Stockwerken ging dagegen leicht zurück, von 2.518 auf 2.458. Der Abriss alter Häuser in zentralen Straßen wich Neubauten auf größeren Grundstücken.

Die 1920er Jahre waren durch wirtschaftliche Dynamik und einen gewissen Wohlstand gekennzeichnet. Im Jahr 1924 verabschiedete der Stadtrat den Plan de Grandes Reformas (Plan für große Reformen), der eine breite Palette von öffentlichen Bauvorhaben und Stadtentwicklungsprojekten umfasste. Definitiv genehmigt wurde die Stadterweiterung allerdings erst 1929. Die Modernisierung der Infrastruktur wurde von mehreren privaten Wohnungsbauinitiativen begleitet. Die größte dieser Initiativen war die Entwicklung eines neuen Viertels, Ciudad Jardín, durch die «Sociedad de Casas Baratas», die Gesellschaft für billige Häuser. Der von Architekt Gonzalo Iglesias entworfene Plan sah etwas mehr als tausend Häuser vor, fast ausschließlich Einfamilienhäuser unterschiedlicher Größe mit kleinen Gärten, die sich an eine aufstrebende Mittelschicht richteten.

Aber es war nicht die einzige Initiative. Es gab noch viele andere, wenn auch in geringerem Umfang, die ebenfalls die bestehenden Gesetze für billigen Wohnraum nutzten: das Arbeiterviertel América (mit Plänen von Guerrero Strachan und González Edo), die Gruppe Victoria Eugenia (geplant von Ortega Marín), die Gruppe María Auxiliadora, die Kolonien von Santa Inés, San Eugenio und El Progreso (in El Palo), die Haza Victoria, verschiedene Gruppen in Pedregalejo, Mangas Verdes und das kleine Arbeiterviertel Los Guindos, das zwischen 1923 und 1928 von der gleichnamigen Metallurgiefirma in der Nähe ihrer Fabrik gefördert wurde.

Doch selbst diese Bauaktivitäten waren unzureichend. Das Zusammentreffen von Faktoren wie einer bereits stark verdichteten Stadt, einer ständigen Zuwanderung aus dem ländlichen Raum und dem Fehlen von Wohnsiedlungen für die Arbeiterklasse führte zur Entstehung von Randgebieten am Stadtrand, die aus Barackensiedlungen und selbstgebauten Häusern bestanden. Dennoch gab es kommunale Pläne für den Bau von Sozialwohnungen. Im Jahr 1927 wurden drei Siedlungen mit insgesamt 1.500 Wohnungen genehmigt, die jedoch nie gebaut wurden.

Das Wachstum der Stadt hatte zwei Hauptberufsgruppen als Protagonisten: Architekten und Bauunternehmer, wobei erstere die neuen Gebäude entwarfen und letztere sie ausführten. Und dann waren da natürlich auch die Bauherren, im Allgemeinen Eigentümer und Geschäftsleute. Gonzalo Iglesias war ein besonderer Fall, da er gleichzeitig Häuser entwarf und als Geschäftsmann agierte.

Neben Iglesias, der in jenen Jahren am Bau des Nervión-Viertels in Sevilla beteiligt war, waren in den 1920er Jahren weitere Architekten in Málaga tätig. Die bekanntesten von ihnen waren zu diesem Zeitpunkt bereits Veteranen: Manuel Rivera Vera und Fernando Guerrero Strachan. Beide hatten an mehreren Projekten wie dem Stadtpalast mitgearbeitet, und ihre Handschrift ist bis heute in der Architektur Málagas sehr präsent. Vor allem der regionalistische Stil von Guerrero Strachan, der zwischen 1928 und 1930 auch Bürgermeister von Málaga war, prägte eine Ära der Bautätigkeit in der Stadt und hat einen hohen Wiedererkennungswert.

Weitere Namen von Fachleuten, die in Málaga lebten, waren Daniel Rubio Sánchez, der Stadtarchitekt, der den Ensanche-Plan von 1929 erstellte, Arturo de la Villa, José Ortega Marín, Manuel Llorens Díaz, Ricardo Santacruz de la Casa, Arturo Menac, José González Edo, Eduardo Esteve Monasterio, Antonio Rubio Torres und Juan Jáuregui Briales. Letztere waren jünger und Menac widmete sich mehr der Dekoration. Andere Architekten, die im Ausland lebten, entwarfen Gebäude in der Stadt, entweder im offiziellen Auftrag (im Fall von Teodoro Anasagasti und dem Sitz der Post) oder für Privatpersonen, wie Pedro Sánchez Sepúlveda, Antonio Palacios und Anasagasti selbst, der mehrere kleine Hotels in Pedregalejo errichtete.