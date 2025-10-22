Museen von Málaga geben vier Millionen Euro für Sicherheitsmaßnahmen aus zur Vermeidung von Diebstählen wie dem im Louvre

Paco Griñán Málaga Mittwoch, 22. Oktober 2025 Teilen

Der jüngste Raubüberfall des Jahrhunderts im Louvre hat Museen in aller Welt erschüttert. Vier Wirtschaftskriminelle und ein Kran genügten, um zu zeigen, dass die Sicherheit des großen französischen Kulturzentrums - und eines der renommiertesten der Welt - verbessert werden könnte, und andere Einrichtungen haben begonnen, ihre Protokolle zu überprüfen. Der Schutz ist in einer Museumsstadt wie Málaga ein sehr wichtiges Thema. Man braucht sich nur die Zahlen anzuschauen, denn die Aufbewahrung von Kunstsammlungen ist einer der Bereiche, der die jährlichen Ausgaben für die Ausstellungsräume in der Provinzhauptstadt am meisten belastet.

In allen von der SUR untersuchten Fällen werden diese Dienstleistungen extern von spezialisierten Sicherheitsfirmen erbracht, für die die Kunstgalerien Málagas einen immer höheren Gesamtbetrag in ihren Budgets aufwenden, der 2025 über vier Millionen Euro lag.

Bisher waren die mehr als 70 Beamten und Wachleute, die über die in den wichtigsten Museen Málagas ausgestellten Werke wachen, durch die in den letzten Jahren zunehmenden Angriffe auf Gemälde bedroht, die eine Form des Protests für verschiedene Zwecke darstellen, und mussten den Durchgang und die Sicherheit der Besucher überwachen, ohne die Sammlungen zu beeinträchtigen. Nach dem filmreifen Diebstahl der königlichen Juwelen im Louvre am vergangenen Sonntag haben die Schutzteams diese Bedrohung jedoch wieder ganz oben auf ihre Aufgabenliste gesetzt, da sie sich der Unzulänglichkeiten eines der wichtigsten Kulturzentren der Welt bewusst geworden sind.

In Málaga wurden in den letzten zwei Jahrzehnten keine Fälle von Diebstahl von Kunstwerken registriert, obwohl die Gefahr eines solchen Diebstahls zu den offensichtlichen Befürchtungen von Kulturmanagern und Besitzern von Gemälden, Skulpturen, Zeichnungen und Stichen gehört. Es sei nur an den jüngsten Fall von Granada erinnert, wo eine kleine Zeichnung von Pablo Picasso während des Umzugs einer Ausstellung verschwunden ist. Das Werk ist immer noch verschwunden und der Fall wird von der Polizei untersucht, um Verbleib des Werks festzustellen oder um zu ermitteln, ob es gestohlen wurde.

Trotz der allgemeinen Kürzungspolitik sind die Investitionen in die Sicherheit der Museen in Málaga in diesem Jahr um 25 Prozent gestiegen.

Während sich die Kürzungen von einem Sektor zum anderen ausbreiten, scheint der Sicherheitssektor in Málaga von den Anpassungen nicht betroffen zu sein, ganz im Gegenteil. So stellt das Gesamtbudget von 4.063.774 Euro zur Finanzierung der Sicherheitsteams der sechs großen Museen der Provinzhauptstadt eine deutliche Steigerung von 26 Prozent in diesem Bereich dar, verglichen mit den 3,2 Millionen Euro, die für denselben Zweck im Jahr 2024 bereitgestellt wurden.

Das Picasso-Museum investiert

Wenn wir diese Gesamtzahlen aufschlüsseln, ist das Museo Picasso Málaga (MPM) das Museum, das die meisten wirtschaftlichen und personellen Ressourcen für die Betreuung seines Hauptsitzes im Palacio de Buenavista aufwendet, was logisch ist, da es das Ausstellungszentrum mit den begehrtesten Werken in den Sammlungen Málagas ist und dasjenige, das in Andalusien die meisten Besuche verzeichnet (792.353 Personen im vergangenen Jahr). So ist sich die Kunstgalerie in der Calle San Agustín der Notwendigkeit dieser Dienstleistung am meisten bewusst, da sie ihr Budget erhöht hat, um mehr als zwei Euro pro Besucher auszugeben, und ihre Investitionen in diesem Jahr auf 1,6 Millionen Euro erhöht hat.

Das Picasso-Museum und Carmen Thyssen sind die Museen, die in diesem Jahr am meisten in die Sicherheit investiert haben

Obwohl sich das MPM weigert, über seine Sicherheit und die Vorfälle im Louvre zu sprechen, macht das führende Museum in Málaga auf seinem Transparenzportal deutlich, dass es sein Engagement für die Sicherheit in diesem Jahr erheblich verbessert hat, indem es sein Budget in diesem Bereich aufstockt und die Summe im Jahr 2025 um 61 Prozent erhöht, nachdem es im Vorjahr eine Million Euro für denselben Dienst bereitgestellt hat. Eine bemerkenswerte Zahl für ein Museum, dessen Vermögenswerte einen nicht unbedeutenden buchhalterischen Wert darstellen: 93 Millionen Euro.

Auf der nächsten Stufe finden wir drei Museen mit ähnlichen Zahlen in ihrer Verteidigung ihrer Einrichtungen: Die Sammlung des Russischen Museums mit 631.616 Euro, das Centre Pompidou mit 627.126 Euro und das Carmen Thyssen Museum mit 605.000 Euro. Den größten Zuwachs im Jahr 2025 verzeichnete die letztgenannte Kunstgalerie mit 46 Prozent, die ihre Investitionen in diesem Kapitel ebenfalls an die ihrer Konkurrenten angepasst hat. Die Casa Natal Picasso mit 285.108 Euro und das Museo de Málaga mit 281.869 Euro schließen diese Liste mit ähnlichen Zahlen ab, allerdings eine Stufe niedriger, was die Mittel für ihren Schutz angeht. Beide haben Millionen von Euro investiert, um ihre Sammlungen vor dem Zugriff von Kunstdieben zu schützen.