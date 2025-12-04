Größte römische Nekropole in der Geschichte Málagas bei U-Bahn-Arbeiten entdeckt

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Es begann zaghaft im April mit dem Auftauchen von 15 Gräbern im Aushubgebiet der U-Bahn gegenüber Peso de la Harina und dem Hauptsitz der Gruppe Vértice. Aber dieser Fund ließ damals noch nicht ahnen, was daraus werden würde: die größte archäologische Nekropole, die jemals in der Provinzhauptstadt Málagas entdeckt wurde.

Bei den Bauarbeiten für den U-Bahn-Tunnel entlang der Calle Hilera wurde ein ganzer Friedhof aus der Römerzeit, genauer gesagt aus der Hoch- und Spätantike zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert, freigelegt. Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Arbeiten der Regionalregierung wurden bis heute (aber noch nicht ausgegraben, da die Entscheidung der Kulturbehörde noch aussteht) etwa 147 Gräber im Bereich der Baustelle zwischen der Calle Hilera und der Ecke Don Ricardo gefunden.

Es werden weiterhin Gräber gefunden, sodass Archäologen davon ausgehen, dass es insgesamt mehr als 300 sein könnten.

Hinzu kommt der jüngste Fund (vor drei Wochen) neben dem Corte Inglés (Escala 2000) von weiteren 40 Gräbern, während im Bereich Hilera/Ecke Calle Peso de la Harina 67 Gräber (die ersten) gefunden wurden.

Somit wurden bereits offiziell mehr als 250 Gräber aus der Römerzeit gezählt. Die Ausgrabungen werden jedoch fortgesetzt und es werden weiterhin Skelette gefunden, sodass davon auszugehen ist, dass die Zahl von 300 überschritten werden könnte, sobald die Arbeiten im Bereich der archäologischen Ausgrabungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der U-Bahn bis zum Hospital Civil abgeschlossen sind.

Die Geschichte neu schreiben

Wie schon bei früheren Gelegenheiten liefern die U-Bahn-Bauarbeiten neue Erkenntnisse zur Geschichte der Stadt. Denn die Lage dieser Nekropole aus der Römerzeit und ihre Größe waren Archäologen bislang unbekannt. Frühere Studien hatten sie in der Gegend der Calle Mármoles verortet, sodass diese Entdeckung nun eine „Neuinterpretation« der Vergangenheit ermöglicht.

Die Forscher arbeiten derzeit an der Identifizierung, einem langwierigen Prozess, der vor der Bergung und Konservierung durchgeführt werden muss. Die Ausgrabungsstätte befindet sich derzeit auf Höhe der Fassade des neuen Gebäudes von El Corte Inglés, zwischen der Reiseabteilung und der Buchhandlung. Anschließend werden alle Überreste geborgen und zur weiteren Untersuchung in ein Lager gebracht. Die ersten Fundstücke wurden bereits vor Monaten im Museum der Aduana deponiert.

Somit ist diese Fundstätte heute die größte Nekropole, die in Málaga ausgegraben wurde. Die Friedhöfe aus der Zeit der Nasriden dürften aufgrund des Bevölkerungswachstums zahlreicher gewesen sein, aber bisher sind sie mehr oder weniger verstreut und mit wenigen Individuen aufgetaucht, sodass sie nicht in der gleichen Anzahl ausgegraben wurden wie unter der Calle Hilera.

Geschichte der Funde

Es ist nicht das erste Mal, dass bei Ausgrabungsarbeiten für die U-Bahn-Tunnel römische Überreste gefunden wurden. Tatsächlich geschah dies bereits an Orten wie der Calle La Unión und der Avenida Juan XXIII, vor einem ehemaligen Autohaus namens Garum Motor.

Unterdessen wurden im selben Gebiet von Hilera, in der Nähe der Nekropole, im ersten Teilabschnitt der U-Bahn-Bauarbeiten in Richtung Civil gegenüber dem Hauptgebäude von El Corte Inglés Überreste aus der Zeit der Mauren gefunden. Diese entsprechen einem anderen Bereich des alten Vororts (Stadtviertels) Attabanim, in Übereinstimmung mit allem, was in der nahe gelegenen Avenida de Andalucía gefunden wurde. Allerdings waren die Überreste aufgrund der Fundamente (Streben) der Industriehallen und Fabriken aus dem späten 19. Jahrhundert stark beschädigt.