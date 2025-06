Dritter und letzte Abschnitt der U-Bahn-Linie von Málaga zum Hospital Civil ausgeschrieben

Ignacio Lillo Málaga Mittwoch, 25. Juni 2025 Compartir

Auch der dritte und letzte Abschnitt der Metroverlängerung in Málaga zum Hospital Civil ist bereits in Arbeit. Während die Arbeiten am zweiten Abschnitt in der Calle Eugenio Gross beginnen und die Arbeiten am ersten Abschnitt zu mehr als 50 Prozent abgeschlossen sind, hat die andalusische Regionalregierung am heutigen Mittwoch den Teilabschnitt 3 mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union ausgeschrieben.

Die Arbeiten werden vom Ende der Straße Eugenio Gross über die Straße Blas de Lezo bis zum hinteren Teil des Krankenhause Hospital Civil verlaufen, wo sich das neue Regionalkrankenhaus von Málaga befinden wird. Das Budget ist das höchste aller drei Abschnitte, um die Züge von El Corte Inglés bis zu diesem Punkt zu bringen, da es 61,14 Millionen Euro übersteigen wird. Die Ausführungsdauer ist jedoch dieselbe wie bei den beiden anderen Abschnitten: 36 Monate.

Die Arbeiten, die zu 100 Prozent unterirdisch durchgeführt werden, umfassen einen 510 m langen Tunnel, den Bahnhof, der den Namen Hospital Civil tragen wird, den Oberbau und die Erneuerung der öffentlichen Straßen. Die Unternehmen haben bis zum 19. August Zeit, ihre Angebote bei der Consejería de Fomento (andalusischen Bauministerium) einzureichen.

Insgesamt ist die so genannte Verlängerung der Linie 2 von der Station Guadalmedina (neben dem Kaufhaus El Corte Inglés) bis zu dem großen Hospitalbericht 1,8 Kilometer lang, und es ist geplant, dass im nächsten Jahr die drei Teilabschnitte gleichzeitig gebaut werden, wofür die Junta ein Darlehen mit der EIB unterzeichnet hat.

Was die Fristen anbelangt, so werden die U-Bahn und die Bahnhöfe voraussichtlich um das Jahr 2029 fertig sein (drei Jahre nach der Inbetriebnahme des letzten Bahnhofs, also 2026). Angesichts der bekannten Fristen für die nachfolgenden Aufgaben (insbesondere Sicherheit und Signalisierung, Telekommunikation, Tests usw.) ist damit zu rechnen, dass die ersten Züge frühestens 2031 in den drei Bahnhöfen der neuen Strecke eintreffen werden.