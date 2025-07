Ein Geschäftsmann wird für den Motor von María José aus Málaga bezahlen, der aus ihrem Rollstuhl gestohlen wurde

María José Díaz Alcalá Málaga Dienstag, 29. Juli 2025 Compartir

María José (27) wollte mit der Berichterstattung in den Medien nur bezwecken, dass der Dieb ein Einsehen hat und ihr den Motor ihres Rollstuhls im Wert von rund 5.000 Euro zurückgibt, der letzte Woche aus der Garage ihres Hauses gestohlen worden war. Bis jetzt ist das nicht geschehen. Aber das Leben hat ihr schon einen Engel geschickt: Es war sieben Uhr am Montagabend, als die junge Frau, die seit einem Verkehrsunfall querschnittsgelähmt ist und nicht mehr laufen kann, das Telefon klingeln hörte; am anderen Ende der Leitung war ein anonymer Geschäftsmann, der ihr den Motor zahlen wollte.

SUR kontaktierte María José nur wenige Stunden, nachdem sie den Solidaritätsanruf erhalten hatte. Die junge Frau erklärte, dass sie sehr dankbar sei. «So wie es schlechte Menschen gibt, wie die, die den Motor gestohlen haben, gibt es auch andere mit einem guten Herzen, die alles wieder gutmachen», sagt ihre Mutter, die ebenfalls sichtlich bewegt ist.

Der Geschäftsmann erklärt, dass er, sobald er María Josés Geschichte in der SUR gelesen hatte, den Chefredakteur kontaktierte, um ihr einen neuen Motor anzubieten. «Allein ihre Reaktion war es wert. Sie hat nicht damit gerechnet, sie hat sogar angefangen zu weinen», sagt der Spender, der lieber anonym bleiben möchte, damit die Aktion ihren karitativen Zweck behält und nicht als kommerzielle Aktion missverstanden wird.

Als Vater einer Tochter, die an einer seltenen Krankheit leidet, versucht dieser Geschäftsmann, sein Einfühlungsvermögen während des Gesprächs herunterzuspielen: «Das ist kein großes Verdienst. Es wäre schlimm, es nicht zu tun, wenn man die Möglichkeit dazu hat.» Obwohl er glaubt, dass die junge Frau früher oder später die Möglichkeit zur Finanzierung des Motors gefunden hätte, bedauert er, dass dies «verlorene Zeit» gewesen wäre. Seiner Meinung nach ist «Unternehmer zu sein mehr als nur ein Geschäft zu machen».

Dank dieser Werte wird María José bald einen neuen Motor für ihren Rollstuhl haben, der es ihr ermöglichen wird, die Selbstständigkeit wiederzuerlangen, die sie nach ihrer Rückenmarksverletzung vor sechs Jahren verloren hatte. Es war der 21. Juli und sie war 21 Jahre alt. Am Abend ging er mit einigen Freunden in seinem Dorf El Borge aus, und in den frühen Morgenstunden beschlossen sie, die Party im neun Kilometer entfernten Yunquera fortzusetzen.

Der Tag, der María Josés Leben veränderte

María José kann sich nicht an den Unfall erinnern, hat aber noch einige Erinnerungsfetzen. Sie erinnert sich an eine Gerade, die in einer Kurve endet. Sie saß auf dem Rücksitz. Vorne zwei Freundinnen, die Beifahrerin und der Fahrer. Ihre Begleiter blieben praktisch unverletzt, aber sie wurde schwer verletzt. Sie wurde in das Krankenhaus von Ronda und von dort mit dem Hubschrauber in das Regionalkrankenhaus gebracht, wo sie direkt in die Intensivstation eingeliefert wurde. Sie blieb fünf Tage lang im künstlichen Koma. «Ich bin auf der Intensivstation 22 Jahre alt geworden», erinnert sie sich.

Die Verletzung von María José ist dauerhaft. «Ich brauche für den Rest meines Lebens einen Rollstuhl. Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen, und in meinen Armen habe ich kaum noch einen Trizeps, und ich kann meine Hände nicht mehr zusammenpressen und meine Finger nicht mehr benutzen, ich brauche also eine Anpassung.»

Am vergangenen Dienstag, dem 22. Juli, stieg er gerade aus dem Auto in der Garage ihres Hauses in Málagas Stadtteil Carranque aus. Ihre Mutter nahm den Motor aus dem Stuhl, stellte ihn neben der Tür auf der Innenseite ab und half ihr ins Haus. Sie stellte nur den Computer auf den Tisch und ging zurück, um die Garage zu schließen. Dabei stellte sie fest, dass der Motor verschwunden war. «Es muss jemand gewesen sein, der bereits ein Auge darauf geworfen hatte. Er musste ihn in ein Auto laden, denn er wiegt fast 14 Kilo.»

Die «Batterie», wie sie es nennt, ist der Motor, der den Rollstuhl antreibt. Sein Handelsname ist Batec Mobility und er kostet etwa 5.000 Euro. «Es ist ein spezielles Teil für einen Rollstuhl. Da ich die Handgriffe nicht bewegen kann, brauche ich diese Anpassung», erklärt sie. Seit er gestohlen wurde, fühlte sie sich «gefangen wie in einem Gefängnis», gibt sie zu. Aber der Albtraum ist jetzt vorbei.