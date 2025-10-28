Stadt Málaga erteilt Bauauftrag für großen Park im Bezirk Teatinos

Jesús Hinojosa Málaga Dienstag, 28. Oktober 2025 Teilen

Nach jahrelangen Ankündigungen seitens der Stadtverwaltung von Málaga rückt für die Bewohner des Stadtteils Teatinos der Moment näher, in dem sie über einen Erholungsbereich verfügen können, der dem Bevölkerungsniveau dieses Stadtteils der Hauptstadt entspricht. Die Stadtplanungsbehörde hat das Unternehmen ausgewählt, das die Arbeiten für den sogenannten Frank-Capra-Park durchführen wird, der seit letztem Jahr im lokalen Haushalt vorgesehen ist. Im April dieses Jahres eröffnete die Stadtverwaltung die Frist für die Einreichung von Angeboten interessierter Unternehmen für die Durchführung dieser Maßnahme mit einem Budget von 8,8 Millionen Euro und einer Ausführungsfrist von einem Jahr.

Schließlich hat die Vergabekommission der Stadtverwaltung aus rund zwanzig eingereichten Angeboten das Angebot des Bauunternehmens Eiffage Infraestructuras ausgewählt, das sich verpflichtet, den Park für 7,4 Millionen Euro zu bauen, 1,4 Millionen weniger als der von der Stadtverwaltung veranschlagte Preis. Die Ausführungsfrist beträgt ein Jahr ab Vertragsunterzeichnung.

Das Gelände, auf dem der neue Park entstehen soll, umfasst eine Fläche von 50.903 Quadratmetern und liegt zwischen der Ronda Oeste, der Autobahn Guadalhorce und den Straßen José Luis Borges und Frank Capra. Nach den Plänen der Stadtplanung wird es Erholungsbereiche, Ruhezonen und Grünkorridore geben, die durch ein Netz miteinander verbundener Wege erschlossen werden.

Wege, Plätze, Spielplätze und Sportanlagen

Einer der Bereiche wird durch Bäume, einen 120 Meter langen Wasserlauf und Aufenthaltsbereiche geprägt sein. Ein weiterer Bereich besteht aus einem Platz, der als Treffpunkt dient und auf dem sich Einrichtungen und eine Pergola befinden. Außerdem wird es einen Kinderspielplatz und einen Sportbereich geben. Die Wege haben eine Gesamtfläche von 9.000 Quadratmetern und die Plätze eine Fläche von 3.400 Quadratmetern.

In der geplanten Gartenanlage ist ein Waldgebiet vorgesehen, das als Barriere zu den umliegenden Straßen dienen und mehr als 163 Nadelbäume umfassen wird, darunter Kiefern und Zypressen. Darüber hinaus wird es 10.000 Quadratmeter Wiese, 675 Schattenbäume, 136 Palmen und mehr als 3.000 Sträucher geben. Im Sportbereich sind Gymnastikelemente im Freien sowie drei Tischtennisplatten, zwei Basketballkörbe und Fitnessgeräte vorgesehen.

Im südlichen Teil des Parks wird ein 1000 Quadratmeter großer Hundebereich eingerichtet, der mit Zäunen und einem für Hunde geeigneten Bodenbelag sowie zwei Trinkbrunnen für Hunde ausgestattet ist. Zudem werden insgesamt 95 Bänke aus Beton und Holz sowie 37 Bänke aus Holz und Stahl, 55 Abfallbehälter und Fahrradabstellplätze im gesamten Park aufgestellt. Darüber hinaus ist ein Beleuchtungssystem mit 200 LED-Leuchten und Fernsteuerung sowie ein Bewässerungssystem (mehr als 1.200 Meter Rohrleitungen) vorgesehen, das Regenwasser in einem Speicher sammelt und zur Bewässerung der Parkvegetation genutzt werden wird.