Elf Ärzte erleiden Lebensmittelvergiftung in der Cafeteria des Hospital Clínico in Málaga

José Antonio Sau Málaga Mittwoch, 3. Dezember 2025

Elf Ärzte, die am vergangenen Sonntag im Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria in Málaga Dienst hatten, erlitten eine Magen-Darm-Vergiftung, nachdem sie in der Cafeteria des Krankenhauses gegessen hatten, teilte die Ärztegewerkschaft Málaga (SMM) am Mittwoch mit.

Mehrere von ihnen, so die Gewerkschaft, wurden «aufgrund der Intensität der Symptome in den Beobachtungsbereich eingeliefert. »Die Kantine ist zu einem echten Gesundheitsrisiko geworden, und die Verantwortlichen haben zugelassen, dass diese Situation inakzeptable Grenzen erreicht«, so die SMM.

«Geringe Qualität»

«Zu der schlechten Qualität, der offensichtlichen Verschlechterung der Dienstleistungen und den zweifelhaften hygienischen Bedingungen kommt noch hinzu, dass die Fachkräfte gezwungen sind, den Raum mit Patienten und Begleitern zu teilen, ohne eigenen Speisesaal, ohne Privatsphäre, ohne Sicherheit und ohne jegliche Rücksicht auf ihre Arbeitsbedingungen», erklärte die Gewerkschaft und wies darauf hin, dass die Situation «unwürdig ist und eine völlige Missachtung derjenigen darstellt, die die Pflegetätigkeit im Krankenhaus unterstützen».

Das Krankenhaus hat seinerseits bestätigt, dass «einige Fälle mit leichten Darmsymptomen bei Fachleuten an diesem Tag festgestellt wurden».

Der Präventivmedizinische Dienst des Krankenhauses «hat diese Informationen, wie in solchen Fällen üblich, an die Gesundheitsbehörde weitergeleitet, damit diese eine Protokollinspektion durchführen kann, um die Ursachen zu ermitteln».