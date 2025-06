Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Málaga wegen starken Gasgeruchs evakuiert

Matías Stuber Málaga Montag, 9. Juni 2025 Compartir

Ein «starker Gasgeruch» hat in der naturwissenschaftlichen Fakultät die Alarmglocken schrillen lassen. Es war 11.40 Uhr am heutigen Montag, als die ersten Personen auf die Gefahr aufmerksam wurden und Alarm schlugen. Von da an rief die Leitung der Fakultät zur präventiven Evakuierung des Gebäudes auf, so Quellen der Universität von Málaga. Wenige Minuten später traf der erste Löschzug von der Feuerwache Teatinos ein. Insgesamt vier Feuerwehrfahrzeuge kamen zum Ort des Geschehens.

Nach Aktivierung des Notfallprotokolls wurden alle Personen im Gebäude evakuiert. Die Feuerwehr versucht derzeit, die Ursache für die Evakuierung zu ermitteln. Der starke Gasgeruch wurde im Chemikalienmodul erzeugt.

Die wahrscheinlichste Ursache ist entweder ein Gasaustritt oder eine ausgelaufene Flüssigkeit, die eine giftige Wolke verursacht hat. Bislang gibt es keine Berichte über Opfer oder Verletzungen jeglicher Art. Der Lehrbetrieb wurde unterbrochen. Noch ist nicht bekannt, ob er am Nachmittag wieder aufgenommen werden kann.