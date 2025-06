Gewinner der von SUR veranstalteten Route der Sardinen-Spieße steht fest

Juan Soto Málaga Freitag, 20. Juni 2025 Compartir

Es mag einfach erscheinen, ist es aber nicht. Um einen guten Sardinen-Spieß zuzubereiten, muss man das beste Rohmaterial auswählen, den Fisch zwischen den Gräten einfädeln, ohne die Lenden zu brechen, das Feuer auf die richtige Temperatur einstellen und viel Geduld aufbringen, um die richtige Farbe und den richtigen Geschmack zu erreichen. Genau das hat Ángel Ruiz von der Strandbar Marina Playa in Rincón de la Victoria am Dienstag getan und die von der Zeitung SUR veranstaltete VIII Ruta del Espeto Málaga en la Mesa gewonnen.

Der Espetero gewann den ersten Preis bei diesem Wettbewerb, an dem 45 Restaurants aus der ganzen Provinz teilnahmen, nach einem hart umkämpften Finale im Chiringuito Perujo Playa in Torremolinos, dem Geburtsort des Espeto. «Es ist eine Ehre, hier zu sein, denn es ist die Anerkennung des Publikums, dem man jeden Tag dient, und der Jury, die die Arbeit schätzt», gestand er.

Der Publikumspreis ging an den Boraz Chiringo Club in Torre del Mar, und der Comerco-Preis für die Wertschätzung des Produkts an Tropy aus Caleta de Vélez. Bei dieser Ausgabe des Wettbewerbs gaben fast 3.000 Personen ihre Meinung ab. Der Siegerbetrieb erhielt eine Werbekampagne in der SUR-Kampagne 'Málaga en la Mesa' im Wert von 3.000 Euro.

Ángel, gebürtig aus Málaga, arbeitet seit seinem dreizehnten Lebensjahr als Sardinenbrater. Seit fünf Jahren betreibt er das Chiringuito Marina Playa in Rincón de la Victoria, mit dem er zum Sieger gekürt wurde. «Das Wichtigste ist, sich um das Produkt zu kümmern und die Kunden so zu bedienen, wie sie es verdienen», resümiert er. Das eigentliche Geheimnis der Zubereitung eines guten Espeto liegt für ihn in der Geduld und darin, dass der Fisch weder zu roh noch zu zerkocht ist. «Man muss dafür sorgen, dass sich die Haut praktisch von selbst ablöst; man muss ihn auf kleiner Flamme und bei geringer Hitze zubereiten», sagt er.

Die 8. Ausgabe dieses Wettbewerbs, der von 'Málaga en la Mesa', der gastronomischen Beilage von Diario SUR, organisiert wird, wird von der Provinzregierung von Málaga und ihrer Werbemarke 'Sabor a Málaga' gesponsert, in Zusammenarbeit mit Cruzcampo, der Vereinigung der Strände der Costa del Sol und Comerco. Zum ersten Mal wurde das große Finale in der Strandbar Perujo Playa im Stadtteil La Carihuela von Torremolinos ausgetragen.

Vor der Preisverleihung verriet der Vorsitzende der Jury, der Gastrokritiker der SUR, Enrique Bellver, dass das Finale hart umkämpft war, so dass zwischen den drei Erstplatzierten gerade einmal ein Punkt Unterschied lag. «Jedes Jahr machen Sie es uns schwerer», gestand er.

Die Veranstaltung wurde von der Journalistin Ana Barreales moderiert, die die Leidenschaft hervorhob, mit der alle Espeteros die Werte eines authentischen Produkts aus Málaga weiterverbreiten. «Danke, dass Sie die Tradition am Leben erhalten», sagte sie. Die Direktorin von 'Sabor a Málaga', Leonor García-Agua, der Leiter von Cruzcampo, Pedro Hernández, und der Geschäftsführer von Comerco, David Castillo, die den Gewinnern die Preise überreichten, äußerten sich in gleicher Weise.