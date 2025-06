Illegaler Handel mit Medikamenten: Sechs Personen in Málaga verhaftet

Europa Press Málaga Freitag, 27. Juni 2025 Compartir

Die Nationalpolizei hat in einer gemeinsamen Aktion mit der Zollüberwachung der Steuerbehörde eine kriminelle Organisation zerschlagen, die sich dem illegalen Vertrieb von Schlankheitspillen und Potenzmittelnverschrieben hatte. Festgnommen wurden 33 Personen, davon acht in Andalusien - Málaga (6), Sevilla (2), Alicante (3), Madrid (11) und Barcelona (2) -, die in verschiedenen «Zellen» in ganz Spanien organisiert waren

Während der Operation wurden mehr als tausend Arzneimittel - das entspricht 300.000 Dosen - mit einem Marktwert von zwei Millionen Euro beschlagnahmt. Außerdem wurden fast 400.000 Euro Bargeld und 25 Bankkonten beschlagnahmt.

Die Täter die Medikemante aus Drittländern oder aus Gesundheitszentren oder Apotheken bezogen, in einigen Fällen sogar mit dem Wissen der Verantwortlichen der Einrichtungen und ohne ein Rezept vorzulegen.

Die Ermittlungen begannen im Oktober letzten Jahres, nachdem die deutsche Staatsanwaltschaft in München Informationen über den möglichen Versand eines Pakets mit illegalen Arzneimitteln nach Spanien erhalten hatte, das aus einem illegalen Labor im Lande stammte.