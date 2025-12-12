Innovative Hundetherapie für Patienten mit Essstörungen im Hospital Regional in Málaga

Gruppenbild zur Präsentation der neuen Hundetherapie mit Verantwortlichen des Hospital Regional und Vertretern der Olivares-Stiftung, die die Initiative unterstützt.

José Antonio Sau Málaga Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Das Universitätskrankenhaus Hospital Regional in Málaga schlägt bei der Behandlung von Patienten mit Essstörungen neue Wege ein: Das Krankenhaus wird ein neues hundegestütztes Therapieprogramm für Patienten in der Abteilung für Essstörungen (UTCA) einsetzen, ein therapeutisches Mittel, das die anderen Ansätze ergänzt und das von vielen wissenschaftlichen Studien empfohlen wird. Startschuss war am Donnerstag.

Das Hospital Regional wird bei der Umsetzung dieser neuen Therapie von der Olivares-Stiftung unterstützt, einer Organisation, die sich seit 2010 für die Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und jugendllichen Patienten mit Onkohämatologie und anderen schweren Pathologien sowie deren Familien einsetzt. Durchgeführt wird die Therapie von dem Unternehmen Perruneando Málaga, das über qualifiziertes medizinisches Fachpersonal verfügt, das speziell für diese Art von Behandlung ausgebildet ist. Diese wird sowohl bei den stationären Patienten als auch in der Tagesklinik durchgeführt, wobei ein vom klinischen Team der Abteilung erstelltes Arbeits- und Sicherheitsprotokoll strikt eingehalten wird.

Bindung schaffen

Die Idee ist, eine Bindung zu schaffen, den Patienten zu helfen, ihre Emotionen zu regulieren und ihr Selbstwertgefühl zu verbessern, sowie die Motivation zu steigern, die von den Fachleuten der Abteilung verschriebene Behandlung zu befolgen.

Der Umgang mit Hunden fördert die Körperakzeptanz, indem er die Selbstkritik von Patienten mit Essstörungen verringert.

Diese Art der Therapie mit Hunden ist eine wesentliche Ergänzung bei der Behandlung von Magersucht und Bulimie, da sie dazu beiträgt, Ängste abzubauen und die Isolation der Betroffenen zu durchbrechen. Der Kontakt zwischen Tier und Mensch wirkt beruhigend und die Person öffnet sich in den Sitzungen mehr, entwickelt eine größere Toleranz gegenüber intensiven Emotionen und wird sich ihres Körpers in einer sicheren Umgebung bewusster. Darüber hinaus hilft der Kontakt mit den Hunden, den eigenen Körper zu akzeptieren, Selbstkritik abzubauen und den Teufelskreis des Grübelns oder der selbstschädigenden Impulse zu durchbrechen.

Das Universitätskrankenhaus erklärte, das Ziel bestehe darin, die Therapietreue und das emotionale Wohlbefinden zu stärken, Bereiche, die «bei Essstörungen besonders empfindlich sind, da Ängste, ein geringes Selbstwertgefühl, eine geringe Motivation oder Schwierigkeiten, Gefühle auszudrücken, häufig auftreten und den Genesungsprozess behindern».

Die Sitzungen werden von Psychiatern und Ergotherapeuten der UTCA-Abteilung strukturiert und überwacht.

Einmal im Monat

Die Therapien werden einmal im Monat durchgeführt und es wird unterschieden zwischen Therapien, die bei vollstationären und bei teilstationären Patienten durchgeführt werden. Die Sitzungen folgen einem Arbeitsablauf, der die klinische Sicherheit, das Wohlergehen der Tiere und die korrekte Auswahl der Patienten gewährleistet, mit hygienischen Kontrollen, einem Tätigkeitsregister und einer ständigen Überwachung durch das UTCA-Team.

Der Delegierte des Hospital Regional, Carlos Bautista, versicherte, dass das Programm «streng, sicher und wissenschaftlich fundiert» sei, während die Geschäftsführerin der Olivares-Stiftung, Belén Gaspar, die soziale und emotionale Bedeutung des Projekts hervorhob: «Die Stiftung ist stolz darauf, Programme zu fördern, die sich direkt auf die Lebensqualität der Patienten auswirken. Wir wissen, dass die Beziehung zu Hunden ein enormes therapeutisches Potenzial hat, und sie in den Dienst junger Menschen zu stellen, die einen so komplexen Prozess durchlaufen, ist ein echter Fortschritt in Sachen Humanisierung und echter Unterstützung».

Die UTCA-Abteilung betreut nicht nur Patienten aus Málaga, sondern auch aus Huelva, Cádiz, Cordoba und Sevilla.