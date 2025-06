Jetzt ist es offiziell: Das Restaurant Blossom wechselt ins Museum von Málaga

Juan Soto Málaga Montag, 9. Juni 2025 Compartir

Jetzt ist es amtlich: Das Restaurant Blossom zieht um. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant unter Regie von Chefkoch Emi Schobert wird nach dem Sommer im Museo de Málaga an den Start gehen, in viel größeren Räumlichkeiten mit fantastischem Blick über die Stadt.

Die andalusische Landesregierung hat die Konzession für den Cafeteria- und Restaurantbetrieb des Museums von Málaga an das Restaurant bzw. das Betreiberunternehmen Costa Patagonia SL vergeben. Zunächst für fünf Jahre, wobei die Konzession auf bis zu zehn Jahre verlängert werden kann.

Für Emi Schobert und sein Team steht nun der Umzug in die neuen Räumlichkeiten an der Plaza de la Aduana, direkt neben dem Paseo del Parque, an. Zwar haben sie laut Vertrag eine Frist von sechs Monaten, doch das Restaurant will so schnell es geht im Museum antreten.

Costa Patagonia SL war offenbar das einzige Unternehmen, das sich für die öffentliche Ausschreibung beworben hatte. Das es geklappt hat, mache alle Verantwortlichen «sehr glücklich», heißt es von dem Unternehmen.

Der argentinische Chefkoch Schobert sagte, das Blossom werde fast komplett in den vierten Stock des Museums von Málaga, dem ehemaligen Palacio de la Aduana, umziehen. Obwohl es schwierig sei, Termine zu nennen, wolle er das Restaurant im September eröffnen. «Wir haben ab 18. August wegen Urlaub geschlossen und wollen in den neuen Räumen wiedereröffnen», versicherte er.

Dort werden sie das bekannte Degustationsmenü beibehalten und anfangs praktisch die gleiche Anzahl von Gästen wie in den jetzigen Räumlichkeiten bewirten, da sie das Personal zunächst nicht aufstocken und weiterhin einen ausgezeichneten Service bieten wollen. «Wir werden ein schönes Restaurant mit einem großen Weinkeller, einer schönen Terrasse und bequemeren Tischen haben», fasst Schobert zusammen.

Neue Cafeteria

Neben dem neuen Restaurants wird Schobert gemäß der Konzessionsvorgaben auch einen Cafeteria-Service im Erdgeschoss des Gebäudes anbieten müssen. Hier soll sogar noch vor September eröffnet werden.

Schobert war seit Monaten auf der Suche nach einem alternativen Standort für sein Restaurant gewesen. Das Blossom befindet sich in Calle Strachan und hat derzeit nur eine sehr begrenzte Kapazität von acht Tischen im Innenraum und auf der Terrasse.

Das Restaurant des Museums von Málaga ist seit der Pandemie im Jahr 2020 geschlossen und hat drei gescheiterte Ausschreibungen hinter sich. Daraufhin hatte das Ausstellungszentrum, das vom Landeskulturministerium abhängt, beschlossen, eine längere Amortisationszeit zu gewähren, die Nutzungsdauer von mindestens drei auf fünf Jahre zu erhöhen sowie die Möglichkeit anzubieten, die Konzession um weitere fünf Jahre zu verlängern.