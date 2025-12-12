Kanonen und Sprühgeräte: Málaga rüstet sich gegen die Prozessionsspinner

Chus Heredia Málaga Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Málaga hat damit begonnen, Kiefern gemäß den Umweltvorschriften mit Bioziden zu behandeln, um die Prozessionsspinnerplage zu bekämpfen.

Der Kiefernprozessionsspinner ist aufgrund seiner hochgiftigen Eigenschaften eine Gefahr für Menschen und Haustiere. Er lebt mehrere Monate lang auf Bäumen, wo er sich ernährt. Die Raupen lassen sich dann im Frühjahr in einer Prozession zu Boden fallen. Ihr Gift ist für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich und für Hunde und andere Tiere tödlich. Jedes Exemplar hat eine halbe Million Gifthärchen. Wenn sie freigesetzt werden, verstärken sie ihre entzündliche Wirkung bei Berührung und sogar in der Luft.

Anwendungsbereiche

Die Arbeiten, die von mit Kanonen und mit Pflanzenschutzmitteln beladenen Langstreckensprühern ausgerüsteten Teams durchgeführt werden, haben bereits in den Waldparks von Gibralfaro, Hacienda Clavero, Monte Victoria, Virreinas, La Pelusa und Cerrado de Calderón stattgefunden. Darüber hinaus sind Arbeiten im Waldgebiet bei La Caja Blanca und Torre Atalaya, in den Parks Comandante Benítez und El Polvorín, in den städtischen Waldgebieten La Cónsula und El Retiro sowie in Monte Calvario-Seminario, San Antón, Lagarillo Blanco, La Concepción, im botanischen Garten La Concepción, im Waldpark der Ciudad de Málaga und im Gebiet um das Centro de Protección Animal Municipal sowie in anderen kleineren Gebieten geplant. In Gebieten, in denen es einen größeren Zustrom von Menschen gibt, wird die Behandlung in der Nacht durchgeführt.

Diese Aufgabe, die Teil der an Perica Obras y Servicios vergebenen Instandhaltungsarbeiten ist, wird auch auf alle kommunalen Instandhaltungsgebiete in El Atabal ausgedehnt, in denen die Kanarische Kiefer (Pinus canariensis), eine Art, die am stärksten von diesem Schädling betroffen ist, vorherrscht.

Das Programm umfasst auch präventive Maßnahmen in Schulen und in Kiefern in der Nähe von Pflegeheimen, Kinderspielplätzen, Kindergärten und Gesundheitszentren. Nach Abschluss dieser Behandlung werden alle zwei Wochen Kontrolluntersuchungen durchgeführt, um die Wirksamkeit dieser Präventivmaßnahmen zu überwachen. Falls erforderlich, werden weitere Sprühmaßnahmen durchgeführt.

Bakterien

Wie in den Vorjahren werden die Kiefernnadeln mit dem Bakterium Bacillus thuringiensis Kurstaki in einer Dosis von 32 % besprüht, die vom Ministerium für den ökologischen Wandel und die demografische Herausforderung festgelegt wurde. Dieses Bakterium wirkt durch Verschlucken und stört die Nahrungsaufnahme der Larven des Kiefernprozessionsspinners, was letztlich zu ihrem Tod führt. Die Besprühung umfasst ein ökologisches Pflanzenstärkungsmittel (Energy 95), das aus freien Aminosäuren, organischen Stoffen und organischem Stickstoff besteht und als Biostimulans und pH-Regulator wirkt, um die Vitalität der Bäume zu steigern. Diese Behandlung hat keine schädlichen Auswirkungen auf andere wirbellose Tiere oder Wirbeltiere. Die Endotherapie (Injektion des Produkts und des Nährstoffs direkt in das Gefäßsystem der Pflanze) wird bei schwer zugänglichen oder in der Stadt gelegenen Kiefern eingesetzt.

Diese Aufgaben werden ausschließlich von qualifiziertem Personal wahrgenommen. Auch die verwendeten Geräte verfügen über alle technischen Spezifikationen, die für diese Aufgaben erforderlich sind.