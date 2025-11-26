Sur Deutsche

Leichenfund

Leiche eines 47-jährigen Mannes in einem Auto in einer Garage in Málaga gefunden

Bisher keine Beweise für ein Verbrechen - Autopsie soll Klarheit bringen

María José Díaz Alcalá

Málaga

Mittwoch, 26. November 2025

Die Nationalpolizei hat am Sonntag die Leiche eines 47-jährigen Mannes in einem Auto in einem Lagerhaus in der Hauptstadt Málaga, genauer gesagt im Stadtteil Cruz de Humilladero, gefunden. Die Provinzpolizei von Málaga hat jedoch erklärt, dass es bisher keine Beweise für ein Verbrechen gibt.

Der Fund ereignete sich gegen 13 Uhr, als der Notruf 112 Andalusien über einen Mann informiert wurde, der möglicherweise in einer Garage in der Calle Atajate verstorben war. Die Leitstelle mobilisierte sofort die Nationalpolizei, die örtliche Polizei und die medizinischen Dienste.

Bei der Ankunft bestätigten die Ärzte, dass der Mann, der sich in einem Auto befand, tot war. Der Rechtsausschuss wurde ebenfalls eingeschaltet und machte sich daran, den Leichnam abzutransportieren, um ihn anschließend in das Institut für Rechtsmedizin (IML) in Málaga zu überführen, wo die Autopsie Klarheit über die Geschehnisse bringen wird.

