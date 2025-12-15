Malaga-Marathon stellt an historischem Tag neue Rekorde auf

Marina Rivas Málaga Montag, 15. Dezember 2025 | Aktualisiert 11:22h. Teilen

Der Generali Malaga Marathon ging am Sonntag in die Geschichtsbücher ein, als vor Tausenden von Zuschauern in den Straßen der Stadt neue Streckenrekorde bei den Männern und Frauen aufgestellt wurden. Der ugandische Läufer Mande Bushendich gewann das Rennen der Männer in 2:06:07 Stunden, während die Äthiopierin Misgane Alemayehu den Titel bei den Frauen in 2:24:43 Stunden holte und damit ihre Bestmarke aus dem Jahr 2021 verbesserte.

Die Veranstaltung unterstrich den wachsenden Stellenwert Málagas im spanischen Laufkalender. Insgesamt waren 22.000 Läuferinnen und Läufer angemeldet, von denen 17.503 über die Marathon- und Halbmarathonstrecken starteten.

Die Organisatoren bestätigten 16.404 Finisher, was die große Beteiligung trotz des nächtlichen Regens widerspiegelt, der die Straßen beim Start feucht werden ließ.

Die Bedingungen verbesserten sich kurz vor dem Start um 8.30 Uhr, als der Regen nachließ und der Himmel über der Stadt aufklarte. Die hohe Luftfeuchtigkeit blieb, aber die Windstille und die kürzlich vorgenommenen Streckenänderungen halfen dem Elitefeld, ein hohes Anfangstempo entlang der Strandpromenade und durch das Zentrum von Malaga zu halten.

Entscheidende Lücke

Der 28-jährige Buschendich, der sein Debüt über die volle Marathondistanz gab, setzte sich etwa bei Kilometer 35 ab, den er in 1:45 Stunden erreichte, und setzte sich schnell entscheidend ab. Auf den letzten 15 Kilometern lief er allein und unterbot den bisherigen Streckenrekord von 2:07:39 Stunden von Mark Korir.

Mike Kipkorir wurde Zweiter in 2:08:12 und Zerei Kbrom Dritter in 2:09:59, womit die drei Erstplatzierten alle unter 2:10 Stunden blieben.

Der Streckenrekord der Männer machte den Malaga-Marathon zum viertschnellsten Marathon Spaniens im Jahr 2025, hinter Valencia, Barcelona und Sevilla.

Im Rennen der Frauen gelang Alemayehu ein ähnlich entscheidender Schachzug, als sie sich mit Unterstützung einer Tempomacherin spät absetzte. Nach einem starken Endspurt überquerte sie die Ziellinie und verbesserte den bisherigen Frauenrekord um sieben Sekunden. Dorine Jerop wurde Zweite in 2:27:08 und Alemitu Tariku Dritte in 2:29:05.

Beim Halbmarathon gab es keine Rekorde: Nabil Chahboun gewann das Rennen der Männer und Laura Masik den Titel bei den Frauen.

Starke spanische Leistungen

Unter den spanischen Läufern war der Olympionike Daniel Mateo der erste Spanier, der in 2:13:14 Stunden den siebten Platz belegte, die schnellste Zeit eines spanischen Athleten in der Geschichte des Rennens.

Bei den Frauen war Estefanía Unzu, auch bekannt als Verdeliss, mit einer Zeit von 2:50:08 die beste Spanierin und Zehnte der Gesamtwertung.