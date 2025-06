Mann sticht in Málaga auf Nachbarn mit Messer und verbarrikadiert sich in seiner Wohnung

Irene Quirante Málaga Montag, 9. Juni 2025 Compartir

Die Polizei hat am heutigen Montag in Málagas Stadteil Puerto de la Torre einen Mann festgenommen, bei bei einem Streit mit einem Nachbarn diesem mit einem großen Messer in die Hand gestochen und sich danach in seiner Wohnung in der Calle Maltesa verbarrikadiert hatte. Ein Nachbar hatte den Notruf 112 verständigt, der sofort die Orts- und Nationalpolizei sowie den Rettungsdienst zum Einsatzort entsandte. Bei ihrer Ankunft gelang es den Beamten, den Mann festzunehmen, während die Rettunssanitäter das Opfer wegen der Schnittwunde an der Hand behandelten und es in das Regionalrankenhaus von Málaga brachten.

Erst vergangene Nacht hatte sich in Málaga im Bezirk Cruz de Humilladero ein Überfall mit einem Messer ereignet. Drei Männer bedrohten damit an einer Tankstelle einen anderen Mann, um ihn auszurauben. Als dieser davonlief, rannten ihm die drei Täter hinterher, bis sie ihn nach etwa 500 Meter einholen und 50 Euro aus seinem Geldbeutel stehlen konnten. Die Polizei konnte die drei Männer kurz darauf bereits festnehmen. Die hielten sich noch in der Nähe auf und hielten sich hinter einem Müllcontainer versteckt.