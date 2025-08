Ortspolizisten filmten Mann beim Verrichten seiner Notdurft: 16.000 Euro Schmerzensgeld

María José Díaz Alcalá Málaga Dienstag, 5. August 2025 Teilen

Es war 4.43 Uhr morgens und die örtliche Polizei hielt ihn an, weil er in der Gegend von La Rosaleda eine rote Ampel überfahren hatte. Der Fahrer sagte, er fühle sich unwohl und bat um Erlaubnis, anhalten zu dürfen, um sich zu erleichtern. Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Szene von den Beamten aufgezeichnet und über WhatsApp verbreitet werden würde und dass sogar seine Arbeitskollegen das Video von seiner Darmentleerung erhalten würden. Fast drei Jahre später muss die Stadtverwaltung von Málaga den Bürger mit 16.338 Euro für den «psychologischen und moralischen Schaden» entschädigen, den er durch die Aufnahme und Verbreitung «intimer Fotos ohne seine Zustimmung» erlitten hat.

Die Begegnung zwischen dem Mann und den Ortspolizisten ereignete sich am 1. Dezember 2022. Etwa einen Monat später, nachdem der Mann wiederholt auf das Video angesprochen worden war, wandte er sich an die Polizeistation von Palma-Palmilla, um eine Anzeige zu erstatten. Obwohl die Stadtverwaltung von Málaga daraufhin ein Disziplinarverfahren gegen die beschuldigten Beamten und einen dritten beteiligten Beamten einleitete, das für jeden von ihnen mit einer 15-tägigen Suspendierung vom Dienst endete, hat der andalusische Justizbeirat nun der Schadensersatzklage des Mannes gegen die Stadt Málaga stattgegeben.

Die regionale Behörde stellt in ihrer Stellungnahme, die von dieser Zeitung eingesehen wurde, fest, dass die Verbreitung der Bilder «große Auswirkungen» auf seine Arbeit hatte, «da er sah, wie sich seine Kollegen über ihn lustig machten, indem sie die Fotos von einem zum anderen weitergaben». Ein Beweis dafür sei der klinische Bericht des Regionalkrankenhauses von Málaga vom 5. Juni 2023, in dem es heißt, dass der Mann im Juli erstmals psychiatrische Hilfe in Anspruch nahm, nachdem sein Hausarzt ihn wegen einer Verschlimmerung seiner Angstzustände, unter denen er seit fast zwei Jahren litt, überwiesen hatte.

In diesem Bericht gibt der Patient an, seit einigen Monaten «erhebliche Beschwerden nach der Verbreitung eines Bildes von ihm bei der Arbeit zu verspüren, auf das er mit Gefühlen von Wut und Demütigung reagierte». Der Sachverständige stellte außerdem fest, dass «ein direkter Zusammenhang zwischen dem Ungleichgewicht im psychischen Zustand des Patienten und dem berichteten Ereignis besteht, und kam zu dem Schluss, dass dieses Ereignis »als Auslöser und Verschlimmerer« seines psychischen Zustands wirkt.

Damit sieht der Rat es als erwiesen an, dass sich die Situation des Mannes, der bereits unter Angstzuständen litt, wegen denen er in Behandlung war und wegen derer er zum Zeitpunkt der Ereignisse bereits vorübergehend arbeitsunfähig war, nach der Aufnahme und Verbreitung des Videos, auf dem er gerade defäkierte, verschlimmert hat. Tatsächlich wurde er vom 1. Januar 2023 bis Juni desselben Jahres krankgeschrieben.

Aus diesem Grund wird in der Stellungnahme auf die «spöttische Absicht» in den «direkten, freiwilligen und fahrlässigen» Handlungen des handelnden Beamten hingewiesen, der in Absprache mit seinen Kollegen den Beschwerdeführer «während einer intimen Handlung ohne Rechtfertigung» fotografierte. «Es ist klar, dass die Polizeibeamten gegen ihren Ehrenkodex und ihre Verpflichtungen gemäß den geltenden Vorschriften verstoßen haben. Ihr Verhalten verdient es, als schwerwiegend oder sehr schwerwiegend eingestuft zu werden, nicht nur für disziplinarische Zwecke, weil sie ihren Status als Beamte ausgenutzt haben, um diese Aufnahmen zu machen, wie entschieden wurde, sondern auch wegen des Vorbildcharakters, den sie haben sollen, und wegen des Vertrauens, das sie in der Öffentlichkeit erzeugen», urteilte der Justizbeirat.