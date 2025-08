Penthäuser für bis zu fünf Millionen Euro im östlichen Teil von Málaga Stadt geplant

Jesús Hinojosa Málaga Dienstag, 5. August 2025 Teilen

Luxusimmobilien sind im Osten der Provinzhauptstadt weiterhin auf dem Vormarsch, und in den nächsten Jahren werden neue Projekte hinzukommen. Dieses Wohnkonzept begann mit den erstklassigen Sanierungsmaßnahmen, die von Bauträgern wie Adendia oder Urbea in den Villen der ehemaligen Bourgeoisie und auf Grundstücken in der Umgebung des Paseo de Sancha durchgeführt wurden, und setzt sich nun auch in Pedregalejo und der Umgebung durch. Wie SUR im April berichtete, sind im Bereich der Baños del Carmen zwei Projekte von Longline mit Wohnungen geplant, deren Preise bei fast einer Million Euro beginnen.

Das jüngste Projekt dieser Art, das im östlichen Teil der Stadt gestartet wurde, stammt von der Immobiliengesellschaft KPC, die sich auf Luxusimmobilien an der Costa del Sol spezialisiert hat. Es handelt sich um ein Projekt mit 12 Wohnungen, das aufgrund seiner Lage und seiner Preise Aufmerksamkeit erregt. Es wird auf einem Grundstück am Camino de la Desviación, der Auffahrt zum Park El Morlaco und dem Sitz des Observatorio de Medio Ambiente Urbano (Observatorium für städtische Umwelt) errichtet, auf dem zwei Häuser abgerissen wurden, und wird eine Höhe von Erdgeschoss plus drei Stockwerken und Dachgeschoss erreichen, neben bereits bestehenden Gebäuden mit Erdgeschoss plus fünf Stockwerken.

Dieses Bauprojekt, das den Namen 'Livermore' trägt, ein Anspielung an einen der bekanntesten Familiennamen Málagas des 19. Jahrhunderts, der an die Geschichte von Manuel Agustín Heredia und seiner Frau Isabel Livermore erinnert, wurde nach dem Konzept 'ULUX' geplant, das darauf abzielt, das Angebot an Luxuswohnungen weiter zu stärken. Daher liegen die Preise für die Wohnungen zwischen zwei Millionen Euro für die günstigsten und bis zu fünf Millionen Euro für die beste der drei Penthouse-Wohnungen.

Das Projekt, das vom Architekten José Morente Antolín entworfen wurde, wartet noch auf die Baugenehmigung der städtischen Stadtplanungsbehörde, aber laut KPC steht nur noch das Gutachten der Feuerwehr aus. «Wir beabsichtigen, mit den Bauarbeiten zu beginnen, sobald wir die Genehmigung haben», erklärte Karin Van Bebber, die zusammen mit Patricio Rojas und Claudio Stitchkin für dieses Bauprojekt verantwortlich ist.

Der Verkauf der Wohnungen hat bereits begonnen, und es wurden drei Reservierungen von Käufern mit hoher Kaufkraft abgeschlossen. Alle sind Einwohner von Málaga, die in diesem Projekt eine Gelegenheit gesehen haben, in eine bessere Wohnung zu ziehen. Zwei von ihnen sind Ausländer. «Für uns sind die Málaga Towers, die an der Strandpromenade von Poniente gebaut wurden, kein Luxus. Wir verstehen Luxus als etwas Exklusives mit wenigen Wohnungen und einer privilegierten Lage», erklärt Karin Van Bebber.

Vergrößern Fassade des künftigen Gebäudes in Richtung der Straße zur Autovía. Sur

Das Projekt, für das mehrere Kiefern entfernt werden müssen, beginnt mit dem Bau von zwei Untergeschossen für die Parkplätze der Wohnungen. Jede der 12 Wohnungen wird über drei Parkplätze (einer davon mit elektrischem Ladegerät), einen Motorradstellplatz und einen Abstellraum verfügen. Darüber hinaus sind zwei Aufzüge mit Doppeltüren vorgesehen, die einen direkten Zugang zu jeder Wohnung vom Parkplatz aus ermöglichen

Darüber hinaus wird jede der Wohnungen über einen privaten Swimmingpool verfügen, der auf dem Dach und im Erdgeschoss des Gebäudes angelegt wird. Die Wohnungen in den Zwischengeschossen, die teilweise eine doppelte Höhe besitzen, werden über eine Treppe mit dem Schwimmbad verbunden sein.

Wie KPC mitteilte, ist die 'Premium'-Penthouse-Wohnung des Projekts im Wert von fünf Millionen Euro noch verfügbar, obwohl bereits mehrere potenzielle Kunden angefragt haben. .«Die Interessenten für die Wohnungen dieses Projekts sind bei der Reservierung eher zurückhaltend. In Marbella sind sie impulsiver», kommentierte Van Bebber, die darauf vertraut, dass die Bauarbeiten so bald wie möglich beginnen können, mit einer Ausführungsfrist von etwa zwei Jahren.

Derzeit ist dies das einzige Projekt von KPC in Málaga Stadt, das Unternehmen hat jedoch weitere Luxuswohnprojekte an der Costa del Sol in seinem Portfolio, wo es bereits mehrere Projekte mit einer Investitionssumme von rund 230 Millionen Euro realisiert hat. Bis Ende des Jahres soll der Bau einer Wohnanlage mit acht Wohnungen in der Gegend von Cabopino in Marbella abgeschlossen sein.