Pferdekutschen für Touristen in der Stadt Málaga ab heute verboten

Málaga hat sich von den Pferdekutschen verabschiedet. Der Bürgermeister der Stadt, Francisco De la Torre, hat am heutigen Montag angekündigt, dass ihre Verwendung als Touristenverkehrsmittel in der Stadt ab heute verboten ist.

In einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, kündigte De la Torre an, dass die Stadt diesen Schritt «mit Blick auf das Wohlergehen und die Sicherheit der Tiere» unternimmt. Bislang gab es in der Stadt noch 25 Lizenzen, deren Besitzer entschädigt wurden, um das ursprünglich für 2035 geplante Ende dieser Tätigkeit vorzuverlegen.

De la Torre beendete das Video, indem er daran erinnerte, dass «Málaga sich weiterentwickelt hat und es jetzt viele nachhaltige Möglichkeiten gibt, sich in der Stadt fortzubewegen: die beste von allen ist, einen Spaziergang durch unsere Straßen zu machen».

Dieser Entzug zieht eine Entschädigung für die Konzessionsinhaber nach sich. Jeder der Konzessionäre hat 125.380,48 Euro erhalten, wie in dem Bericht über die Bewertung der Entschädigung für die Abschreibung der Konzessionen für die Personenbeförderung mit Pferdefuhrwerken, der von R&L Auditores im Februar dieses Jahres erstellt wurde, festgestellt wurde.

Von den 55 Lizenzen für Pferdekutschen, die im Jahr 2018 bestanden, wurden 30 bereits in den Jahren 2016, 2018, 2019 und 2020 auf freiwilliger Basis und mit vorheriger Entschädigung in Ausführung der vom Gemeinderat in der Sitzung vom 25. Mai 2018 angenommenen Vereinbarung zurückgenommen und abgeschrieben. Insgesamt hat die Stadtverwaltung von Málaga 4.146.663 Euro für die Entschädigung bereitgestellt.

Das Rathaus wied darauf hin, dass der Widerruf der verbleibenden 25 Lizenzen durch die Unvereinbarkeit der Tätigkeit der Pferdekutschen mit der Entwicklung der Stadt unter sicheren und gesunden Bedingungen, sowohl für die Benutzer der öffentlichen Straßen als auch für die Tiere selbst, begründet wurde.

Andererseits werden die Straßenmarkierungen, die auf die Reservierung von Parkplätzen für Pferdekutschen in der Cortina del Muelle, dem Paseo de los Curas und der Avenida Cervantes hinweisen, heute entfernt. Die Flächen auf dem Paseo de los Curas und der Avenida Cervantes wurden für die Einrichtung neuer Parkplätze für Motorräder markiert.

Und was wird mit den Pferden geschehen? Das ist die große Frage, die sich die Kutscher jetzt stellen, denn die Ställe in Teatinos werden aufgelöst und jeder wird seine eigene Lösung finden müssen. Im besten Fall werden die Tiere verkauft oder verstärken die Dienste anderer Städte, die sie noch halten; im schlimmsten Fall werden sie zum Schlachthof gebracht, wie es in einigen Fällen bereits geschehen ist.

Es sei daran erinnert, dass die Fahrer trotz des Verbots der touristischen Tätigkeit ihre Tiere und Fahrzeuge behalten können, um bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Kommunionen oder privaten Feiern zu arbeiten.

Der Veterinärverband von Málaga zieht es vor, sich zu dieser Maßnahme nicht zu äußern, und ist der Ansicht, dass diese Tätigkeit mit Sicherheit durchgeführt werden kann, solange die Empfehlungen des Leitfadens für gute Praxis befolgt werden, der vom Allgemeinen Rat der Veterinärverbände Spaniens ausgearbeitet wurde und an dem zwei Tierärzte aus Málaga teilgenommen haben.

Nach dem Verbot in der Stadt Málaga fahren Pferdekutschen in der Provinz nur noch in drei Küstengemeinden: Marbella, Mijas und Fuengirola.