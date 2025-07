Rafael Urquizar: «In der Mode gibt es viele Divas und viele Egos; mein Fall ist anders: ich kein eingebildeter Mensch, ich bin schüchtern»

Almudena Nogués Málaga Montag, 28. Juli 2025 Compartir

Vor zwei Monaten rückte er durch die Eurovision ins Rampenlicht der Medien. Und das alles dank Melody, die mit einem seiner Outfits über den türkisfarbenen Teppich des Festivals schritt. Ein weiterer Meilenstein in der Karriere eines der großen Namen der Mode von Málaga. Nach vier Jahrzehnten Arbeit kann Rafael Urquizar (Malaga, 1971) sich rühmen, als einziger aus Málaga bei Mercedes Benz Madrid zu aufzutreten. Er ist ein überzeugter Verfechter des «Weniger ist mehr» und ein Feind flüchtiger Trends. Zu seinem vielseitigen Lebenslauf gehört auch, dass er die Tuniken für die Bruderschaft Cofradía del Amor entworfen hat und der Vorsitzende der Bruderschaft Esclavitud Dolorosa ist.

- Geben Sie zu, dass Sie neugierig genug waren, die KI zu fragen, wer Rafael Urquizar ist?

-Nun, nein. Aber ich habe Freunde, die das gemacht haben, und die sagen mir, dass es klappt. Ich bin ein bisschen ungeschickt im Umgang mit Netzwerken und Technologie.

- Ich erspare Ihnen die Mühe: Laut ChatGPT ist er «ein führender spanischer Designer, ursprünglich aus Málaga, bekannt für seine Arbeit in der Haute Couture und Brautmode mit einem eleganten und raffinierten Stil, der traditionelle Techniken mit einem zeitgenössischen Ansatz verbindet». Trifft die Beschreibung zu?

-Absolut, die KI ist schlau (lacht).

- Haben Sie etwas hinzuzufügen?

-Ich würde sagen, Zeitlosigkeit. Ich habe immer versucht, dafür zu sorgen, dass meine Kollektionen einen roten Faden haben, dass die Marke ein Identitätssiegel hat und dass meine Kundinnen und Kunden meine Kleidungsstücke noch viele Jahre lang tragen können, ohne von der Mode tyrannisiert zu werden.

- Wie viel Schaden haben Fast Fashion, Influencer und soziale Netzwerke angerichtet?

-Eine Menge. Außerdem sind Trends nicht für jeden geeignet. Es gibt viele Menschen ohne Persönlichkeit, die sich von dem, was sie in den Netzwerken sehen, mitreißen lassen und sich verirren. Nicht alles geht.

«Im Sommer kann ich die Leute ohne Hemden auf der Straße nicht ertragen, das bringt das Image von Málaga in Misskredit».

- Gibt es einen aktuellen Trend, der Sie erschreckt?

-Kleidung tragen, die Ihnen nicht passt.

-Wir sagen dazu: herumlaufen wie eine zugeschnürte Leberwurst.

-Es ist etwas, das mich entsetzt, und ich sehe es sehr oft. Jeder sollte einen Spiegel zu Hause haben und sehen, was gut aussieht und was nicht. Im Sommer kann ich die Leute auf der Straße nicht ertragen, wenn sie ohne Hemd auf der Straße herumlaufen. Das bringt das Image von Málaga in Verruf. Ich sehe auch viele junge Leute mit freiem Oberkörper. Ich respektiere alles, aber das ist nicht schön.

Vergrößern MIGUE FERNÁNDEZ

- Ich weiß nicht, ob Sie die Google-Bewertung für Ihr Atelier kennen. Eine 4,8, was sehr gut ist. Gibt es eine größere Belohnung als einen zufriedenen Kunden?

-Mann, für mich ist das sehr wichtig, denn abgesehen von den Modenschauen besteht meine ganze Arbeit darin, meine Kunden einzukleiden. Und dass sie sich wohlfühlen, ist etwas, wofür man dankbar sein muss. Am Ende des Tages schließen wir Freundschaften, wir beraten.

-Was ist von dem Rafa übrig geblieben, der im Alter von 16 Jahren in der Werkstatt der Familie zu arbeiten begann?

-Nun, es bleibt die gleiche Illusion. Und das ist das Schöne daran. Ich sage immer, dass ich an dem Tag, an dem ich keine Freude mehr an meiner Arbeit habe, aufhöre. Ich habe das Glück, das zu tun, was ich schon immer tun wollte. Und wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich weiter arbeiten, aber mehr von dem tun, was ich tun will, das heißt, ich würde es noch mehr genießen!

- Die einzige Person aus Málaga zu sein, die heute das Privileg hat, die Pasarela Cibeles (heute Mercedes-Benz Fashion Week Madrid) zu betreten, wird Ihnen einen Schub an Selbstvertrauen geben.

-Für mich ist es alle sechs Monate eine Ehre und eine Herausforderung, denn es ist eine sehr anspruchsvolle Prüfung. Ich entscheide nicht über die Modenschau, sie wird von einem Komitee entschieden, das dich jede Saison neu bewerten muss, je nach dem Projekt deiner Kollektion. Das macht einen unglaublich nervös, aber ich liebe es. Es erfüllt mich mit Vitalität, auch wenn ich danach sage «Ich bin kaputt».

- Gibt es ein Ritual vor der Parade?

-Ich bin normalerweise sehr ruhig, weil ich ein Mensch bin, der alles sehr gut vorbereitet. Sogar die Models bringen ihre Designs aus Málaga mit. Ich bin sehr andalusisch, mir gefällt El Rocío und die Osterwoche, und ich habe immer ein Bild meiner Jungfrau (Ich bin der Vorsitzende der Bruderschaft Esclavitud Dolorosa), der Macarena und der Virgen del Rocío dabei. Und bevor ich aus dem Haus gehe, mache ich ein Kreuzzeichen, weil ich Angst habe, zu fallen.

- Nieves Álvarez, Paula Vázquez, Pastora Soler, India Martínez, Manuela Villena, Nuria Fergó... und die neueste und meistdiskutierte in diesem Jahr Melody, für den türkisfarbenen Teppich der Eurovision. Und mit einer Menge anderer Hindernisse, erzähl uns von ihnen!

-Bei der Lieferung waren wir von dem massiven Stromausfall und dem Bahnchaos aufgrund des Diebstahls von Kupferkabeln betroffen... Es war surreal, weil nichts anderes passieren konnte. Am Ende war es ein Freund, der ihm den Anzug in seinem Auto brachte.

- Apropos Diven, gibt es viele Diven in der Mode?

Ich denke, ja, wir sind ein bisschen wie eine Diva. Wir alle haben unser Ego, wir alle wollen die Besten sein in dem, was wir tun ... was auch gut ist, weil es uns zu Höchstleistungen antreibt. Was mich betrifft, so bin ich ein sehr kurzsichtiger Mensch. Die Leute denken, ich sei eingebildet, aber ich bin schüchtern. Wenn ich nicht grüße, dann nur, weil ich aus der Entfernung kaum etwas sehe und die Leute sagen: «Er ist ein Idiot» (lacht).

-Sie haben die Tuniken für die Cofradía del Amor entworfen und Sie sind der Vorsitzende der Bruderschaft Esclavitud Dolorosa, wie passt das zusammen?

-So gut ich kann, auch wenn es ein bisschen verrückt ist. Zum Glück ist es eine sehr kleine Bruderschaft und wir widmen uns mehr den internen Gottesdiensten. In der Karwoche haben machen wir keine Prozession.

-Wo werden wir Sie im Sommer in Malaga sehen?

-Ich bin sehr faul, jeder, der mich kennt, weiß das. Ich fahre fast nie mit dem Auto, und ich gehe nicht an den Strand, außer um direkt in die Strandbar zu gehen. Mein Viertel ist die Plaza de la Merced, aber ich gehe lieber nachmittags aus. Vielleicht liegt es an meinem Alter, aber ich würde nachts nicht mehr ausgehen, selbst wenn ich tot wäre!

- Haben Sie etwas in Ihrem Koffer?

-Was mir fehlt, ist ein Koffer! (lacht) Ich trage den Kofferraum des Piqué voll mit «Für den Fall, dass». Für den Fall, dass es kalt ist, für den Fall, dass wir zum Essen ausgehen... Ich habe es so satt, Outfits zusammenzustellen, dass ich lieber alles einpacke, und dann entscheide ich, was ich anziehe!